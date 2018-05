Send til din ven. X Artiklen: Undgå uheld - Køb en redningsvest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Undgå uheld - Køb en redningsvest

Hvis du lige er blevet introduceret til sejlsport eller lige har fundet glæden ved lystfiskeri fra båd, så må du endelig ikke glemme at have redningsvesten med i tankerne. Når du er ude på søen eller havet, kan det nemlig gøre en enorm forskel, hvorvidt du er iført redningsvest eller ej, hvis uheldet skulle være ude. Sejlsport er ikke så farligt, som mange måske går og tror, men bliver du kastet overbord kan en redningsvest være afgørende for, hvor længe du kan holde dig flydende.



Udover at være en smart foranstaltning, ja, man kan nærmest sammenligne den med sikkerhedsselen i bilen, så er det også lovpligtigt, at ethvert sø fartøj skal have en redningsvest til hver passager ombord. Så selv hvis vejret er pænt, og du ikke er langt fra land, kan skibets fører blive stillet til ansvar, hvis man bliver stoppet af politiet, og der ikke findes redningsveste til alle passagerer.



Redningsveste er lovpligtige, da selv en garvet sømand kan blive overrasket af vind og vejr. Og fordi en redningsvest kan gøre mere gavn, end man måske går og tror.

Få en redningsvest som passer på dine mål Det har siden 1992 været lovpligtigt, at alle passagerer ombord på et hvilket som helst skib skal have en redningsvest. Men det er ikke nok, at alle har en vest. Der er også krav om, at passagererne skal have adgang til en redningsvest som passer deres mål.



Af den årsag kan man få sikkerhedsveste designet til at passe børn bedst muligt. Redningsveste til børn er udstyret lidt anderledes end veste til voksne. Der findes for eksempel en ekstra strop på børneveste som gør disse lettere at bære. Dertil er disse sikkerhedsveste lavet af fast stof, da det kræver et barn af næsten voksen alder at kunne udløse en oppustelig redningsvest.