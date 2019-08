Undgå splinter i gulvet

Noget af det første man lægger mærke til, når man træder ind i et hjem, er hvordan gulvet ser ud. Gulvet er det førstehåndsindtryk, som huset eller lejligheden giver til sine gæster. Det er derfor vigtigt, at der ikke er ridser og mærker i gulvet, da der kan samle sig snavs, og dette skaber et usundt miljø. Gæsterne i hjemmet kan også være uheldige at opleve splinter i fødderne og at få deres strømper ødelagt, hvilket jo ikke er den velkomst, man ønsker som gæst i et hjem.

Heldigvis er billig gulvafslibning ikke svært at finde frem til. Det behøver nemlig ikke koste spidsen af en jetjager at give gulvet en makeover og skabe en helt anden vibe i hjemmet. I langt de fleste tilfælde vil en lakering af gulvet efterfølgende være prikken over i’et, der giver hjemmet et ekstra lækkert look.