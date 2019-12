Send til din ven. X Artiklen: Underholdning på en grå vinterdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Underholdning på en grå vinterdag

Når vinteren er over os, og det er gråt udenfor kan det være sværere at finde på noget sjovt at lave. Heldigvis er der rigtig mange spændende muligheder, men måske har man bare ikke lige tænkt over dem.

Det er især overgangen fra de lidt mildere efterårsmånederne, til en pludselig vinterkulde der rammer os. Dette sker ofte samtidig med at vi går fra sommertid, til vintertid, hvor det både er mørkt når vi tager på arbejdet om morgenen, til vi igen vender hjem igen om eftermiddagen. Energiniveauet er bare lavere, men det betyder ikke at man skal undlade underholdningen – heller ikke på de kolde vinterdage.

I dette indlæg gives der tre idéer til tiltag man kan udforske og lave på disse lidt køligere dage.

Brætspil Brætspil er senest blevet rigtig populært – både i privaten, men også ude på caféerne. Den ene brætspilscafe efter den anden åbner, og efterspørgslen for denne form for underholdning har sjældent været større end den er lige i øjeblikket.

Det er både det her sociale samvær man opnår ved at spille brætspil, men det er også underholdningen i selve spillet. Ydermere er det en god måde at komme lidt på afstand fra den digitale hverdag, hvor det hele handler om smartphones, laptops, tablets og hvad der ellers findes.

Dette betyder naturligvis ikke at den digitale udvikling er en dårlig ting, tværtimod – men nærmere at man som menneske har brug for begge ting i sin hverdag. Det er rart med et afbræk fra den her digitale flodbølge, som man kan godt kan blive ramt af til tider.

Online underholdning Som ovenstående afsnit også bekræfter, det ene udelukker ikke det andet. Derfor er det også ganske fint at bruge de digitale muligheder der er. Den digitale er rigtig interessant, og der er rigtig mange forskellige ting man kan gå i krig med.

En måde hvorpå man kan opnå underholdning på egen hånd, er blandt andet at bruge Mr Green der er en troværdig kilde inden for online spil. At spille på MrGreen bliver tit karakteriseret som en dårlig ting, men i princippet findes der ulemper og fordele ved alle livets tiltag. Det eneste man kan sige er blot, at man som bruger naturligvis gerne må være en lille smule kritisk, og ikke ser spillet som en nødvendighed, men mere som et sjovt kick og underholdning – lidt ligesom at tage en tur i biffen.

Den kritiske tilgang til Mr Green Danmark, opstår blandt andet fordi nogle vil karakterisere deres som værende aggressiv. Der nævnes alle mulige forskellige spilmuligheder, såsom: freespins uden indbetaling, eller gratis spins uden indskud. Disse freespins er ikke anderledes, end når det lokale supermarked reklamerer med; to for ens pris.

Ny viden At hente ny viden kan ske på flere måder. Nogle vil mene der sker via en god film eller en underholdende TV-serie, men der findes bedre forslag.

Dokumentarer er en fantastisk mulighed, hvis der skal hentes ny viden. Dokumentarer kan være en god måde at opdatere sig på nogle områder, som man måske ikke var bekendt med på forhånd.

Det er lidt ligesom at læse en bog, nogle foretrækker blot at se det frem for at få det læst. Og hvis man hverken skal hente ny og brugbar viden igennem en streamings tjeneste, eller en almindelig bog, kan det være igennem en lydbog man lytter til. Dette er blandt andet også noget man ser en stor efterspørgsel for i øjeblikket. En trend eksperter vurderer vil stige ydermere i de kommende år. Vi lytter til lydbøger, podcasts og hvad der ellers findes, når vi er på farten, på kontoret eller bare sidder derhjemme med en dejlig kop kaffe.