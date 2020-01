Send til din ven. X Artiklen: Udvid dine kompetencer med kurser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvid dine kompetencer med kurser

Selvom du er uddannet og måske har været det i mange år, kan du stadig udvikle dig og blive bedre. I dag er det de færreste, som sidder i den samme stilling hele livet. Vi skifter ofte jobs, og nogle gange skifter arbejdsopgaverne også mere eller mindre fra job til job. Det kræver ofte, at du udvikler dine kompetencer, hvilket et eller flere kurser kan hjælpe dig med.

Bliv en bedre leder Hvis du har fået et nyt arbejde eller bare nogle nye arbejdsopgaver, som inkluderer, at du fremover skal have en ledende rolle, så kan et lederkursus være en god ide. Det kan klæde dig godt på til de udfordringer og spændende opgaver, der venter dig i din nye position som leder. Der er nemlig forskel på at blive leder og at være leder. Det kræver både, at du kan dit fag, men også at du har nogle ledende og menneskelige evner. Det er de færreste, der kan det hele fra dag et, og derfor kræver det også tit et kursus eller uddannelse, så du på bedste vis kan træde ind i din nye rolle.

Verden forandrer sig - det samme skal du Vi lever i en verden, som er i konstant udvikling. Intet står stille, og derfor nytter det heller ikke, hvis du og dine kollegaer gør. Du skal udvikle dig i takt med, at dit fagområde også udvikler sig. Det kan være, der kommer nye metoder at gøre tingene på, ny teknologi eller helt ny forskning, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Du kan forandre dig ved at tage på kurser, som kan udvide din horisont og give dig den nyeste viden inden for dit område. Hvis du formår at følge med udviklingen omkring netop din faglighed, kan du stille dig selv rigtig stærkt i dit arbejde. Det kan både være inden for din faglighed men også inden for ledelse, hvis det er det, du interesserer dig for.