Send til din ven. X Artiklen: Tre vigtige grunde til at få en sundhedssikring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre vigtige grunde til at få en sundhedssikring

Mange har en sundhedsordning på arbejdet. Men den stopper sædvanligvis, når man skifter arbejde, går på pension eller når en vis alder. I mange tilfælde dækker den heller ikke resten af familien. Det kan derfor være fornuftigt at overveje en privat sundhedssikring. Her får du tre gode grunde til at købe en sundhedssikring.

1. Du kan få hjælp, når det virkelig gælder En god ordning dækker dig, når du bliver syg – eller når du frygter at være det. Vælg en ordning, der sikrer, at du kan komme til speciallæge og blive undersøgt hurtigt, hvis du har mistanke om sygdom. På den måde kan du også komme hurtigere i behandling, hvis det viser sig, at der er brug for det. Nogle ordninger giver en garanti, som sikrer dig hjælp inden for et bestemt antal dage. Det kan være en uundværlig hjælp i en kritisk tid.

2. Du er stadig dækket, når du ikke arbejder Med en privat sundhedssikring skal du ikke tænke på, om du nu også er dækket, hvis du bliver arbejdsløs, skifter arbejde eller går på pension. Hvis sikringen også dækker din partner og jeres børn, vil de stadig være dækket, når du ikke arbejder. Så ved I, at I kan få hjælp, når det virkelig gælder, fx ved sygdom eller skade. Undersøg, om I også kan få hjælp, hvis en af jer får brug for behandling hos en psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut. Det er ikke alle ordninger, der dækker behandlinger, men nogle gør.

3. Du kan spare penge på behandling Ingen bryder sig om at have smerter eller føle sig skidt tilpas. Og selvom det danske sundhedsvæsen er godt, kan der være lang ventetid. Mange tyer derfor til pengepungen og ofrer dét, det koster at blive behandlet i privat regi. Men fysioterapeut-, kiropraktor- eller psykologbehandling kan ende med at blive en dyr fornøjelse, for ikke at tale om, hvis du også bliver nødt til at tage en taxi, fordi du ikke kan køre selv eller kan overskue at tage offentlig transport på grund af din situation. Vælger du en god ordning, får du ofte dækket et antal behandlinger, som ofte er nok til at få dig på højkant igen. Der findes endda ordninger, hvor du kan blive hentet og bragt til behandling. Det kan du fx med ordningen Falck Sundhed, hvor du kan få både akut og planlagt transport til dine behandlinger.