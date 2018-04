Tre simple tips til at sove bedre

En anden ting at forholde sig til, når man gerne vil sove godt, er, at man skal huske at lufte rigeligt ud. Det kan ganske enkelt ikke understreges nok, at indeklimaet er helt essentielt, hvis du gerne vil sove godt og længe. Er indeklimaet dårligt vil det påvirke dig, både inden du går i seng, inden du falder i søvn og i særdeleshed, mens du sover. Så luft rigeligt ud – det er en nem vane, som kan have ganske store positive virkninger på din søvn.

Din seng er til for at blive sovet i

Mange danskere har en uheldig tendens til at ligge og se TV eller læse i sin seng. Dette er på ingen måde skadeligt, men det kan alligevel have en effekt på din søvn. Det er nemlig en dårlig vane at ligge i sengen, hvis det ikke er for at sove. Dit indre ur kan have svært ved at skelne imellem, hvornår du skal sove, hvis du ligger der for meget. Ganske enkelt kan du have sværere ved at falde i søvn. Med andre ord er sengen til at sove i, så husk dette, hvis du har svært ved at falde i søvn.