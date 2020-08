Send til din ven. X Artiklen: Tre gode råd til at give stuen nyt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre gode råd til at give stuen nyt liv

Dette indhold er sponsoreret Mange siger at køkkenet er hjemmets primus motor, og stuen er hjemmets gearkasse. Rummet hvor man kan få ting i omdrejninger eller cruise gennem dagen. Stuen er et essentielt rum for et hjem, da det ofte er her hvor de vigtigste arrangementer på et bliver holdt. Fødselsdage, møder, middagsdate med kæresten og mange andre ting. Derfor er det vigtigt, at man føler sig tryg og elsker sin stue. Ofte efter noget tid kan man blive træt af stuen og føle, at den er for kedelig eller at den mangler nyt liv. Det må ikke blive sagen, og derfor vil denne artikel give tre gode råd råd til at pifte enhver stue op.

Begynd fra ny - mal stuen En af måderne hvorpå man kan give stuen nyt liv på er ved at male den. Her gælder det ofte om at være kreativ og finde på noget nyt. Her kan man med fordel, hvis man ikke er den mest kreative person kontakte en faglært og få nogle gode råd. Der er mange maler Frederiksberg som er gode til deres arbejde og kan komme med gode råd til hvordan man kan pifte stuen op med maling. Derudover er det en god ting at få alle tingene ud. Både fordi man ikke ønsker maling på møblerne, men også fordi at man får lov til at se rummet på ny igen. Her kan man få nye ideer til indretning. Derfor er maling en god ide, når stuen skal have nyt liv.

Få noget personlighed ind i hjemmet En af måderne stuen kan forholde sig frisk og fuld af liv længe er ved at gøre den personlig. Der har været en trend de seneste mange år, hvor en minimalistisk indretningsstil har overtaget og stuer er blevet mere kønsløse. Få nogle farver og noget personlighed ind i hjemmet igen. Dette kan gøres på mange måder, men en af dem er ved at anskaffe sig plakater, der er personlige. Det kan være af en yndlingsfilm eller musiker. Flere og flere benytter LP’er som et indretningsværktøj. På den måde kan man have sin yndlingsmusiker på væggene i stuen hele tiden.