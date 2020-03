Tre gode råd når I skal søge efter et nyt erhvervslejemål

At finde et nyt erhvervslejemål kan virke som en omfattende proces, der kræver meget research og planlægning forinden. Men det er også en oplagt mulighed for at sætte nye rammer for din virksomhed, så den kan trives og vokse mange år fremadrettet. Vi har samlet en række gode råd til, hvordan I kan gribe den indledende søgningsproces an.

Find dit erhvervslejemål i god tid

At finde det rette erhvervslejemål er ofte en tidskrævende proces, derfor anbefaler vi at starte processen i god tid. I følge ejendomsselskabet C.W. Obel Ejendomme tager det i snit 3 til 6 måneder at gå fra tanken om et nyt erhvervslejemål til aktivt at søge efter et. Og herefter tager det yderligere 3 til 6 måneder at finde de helt rette lokaler.

Desuden må du ikke glemme de forpligtelser, du har til dit nuværende erhvervslejemål - ofte er du økonomisk bundet, fra du opsiger et erhvervslejemål til udgangen af opsigelsesperioden. Det er derfor vigtigt også at indtænke udgifterne og tidshorisonten til det i jeres flytteproces.

Gør brug af ejendomsselskaber

Der findes en lang række muligheder både online og offline, når I skal finde jeres nye erhvervslejemål. Start med at undersøge jeres muligheder hos nogle af de velrenommerede erhvervsejendomsselskaber.

De veletablerede erhvervsejendomsselskaber har ofte en informationsrig hjemmeside, hvor du nemt kan danne dig et overblik over ledige lejemål, og få den information om ejendommen som du behøver.

Desuden har du mulighed for at få personlig rådgivning hos denne type udbyder. Ejendomsselskaberne er specialister i at stille de helt rigtige spørgsmål, hvilket kan være en stor hjælp, når I skal have specificeret jeres fremtidige behov.

Gå på opdagelse i det ønskede område

Er der et bestemt område I foretrækker, kan en anden tilgang til søgeprocessen være at gå en tur i det område, hvor I ønsker at leje et erhvervslejemål. Her kan I se efter reklamer og ”til leje” skilte fra erhvervsmæglere og ejendomsselskaber. Lav en liste undervejs med de lejemål og mæglere I finder interessante, så I i ro og mag kan tage kontakt til dem, når det passer jer.