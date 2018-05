Tre fantastiske chokoladekager i Nordsjælland

Chokoladekage! Ja, behøver vi skrive mere. Den kendte og elskede kage, der bare trumfer alt – også på internettet, hvor chokoladekage hører til en af de mest søgte opskrifter herhjemme. Vi har fundet de tre bedste steder i Nordsjælland, hvis du vil købe chokoladekage. Og har et godt tip til, hvor du finder den bedste og nemmeste opskrift, hvis du vil bage den selv helt uden at snyde og købe pulverversionen.

Michael Hjort har haft sin forretning siden 1984. Inden da var han chefkonditor på Hotel D’Angleterre, hvor han kreerede kager til alverdens gæster på det fornemme hotel. I butikken i Gentofte finder du alskens kager. De er vidt forskellige, men fælles for dem alle er, at de bare ved synet får din mund til at løbe i vand.

Konditor Michael Hjort er lidt af et navn i branchen. Han har vundet adskillige priser for sine evner med bagværk og konditori. Senest vandt han guld ved Danmarksmesterskabet i Kage, og det siger trods alt ret meget om hans formåen.

Siden 1903 har Hellerups indbyggere stået i kø for at få fat i kager og bagværk fra Café Vagn. Konditoriet på Strandvejen har med så mange år på bagen fået samlet sig mange stamkunder. En af de helt store attraktioner er deres Sarah Benard-kage. En chokolade- og flødeskumskage på en bund af makroner, overtrukket med den lækreste ikonfekture-chokolade. Det er en kage, du ikke kan gå galt i byen med – også uden for Hellerup.

Den hjemmelavede

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med at bage, er der bestemt også muligheder. Det er ofte en noget billigere løsning end at lægge vejen forbi konditoriet. Der findes rigtig mange forskellige konditorer, men antallet blegner i forhold til antallet af opskrifter på chokoladekager.

En god kage skal være svampet, men fast. Man skal kunne smage råvarerne, og derfor betyder de også noget. Det går ikke at skære hjørner, når det kommer til chokoladekager. Der er så få ingredienser, så alt kommer til udtryk.

Brug denne opskrift på chokoladekage fra HurtigMums her, hvis du vil have en kage, der smager af nostalgi og af alt det, som får din mund til at løbe i vand. Den er både simpel og hurtig at lave, og så kan den altså – med al respekt – måle sig med mange konditorkager.