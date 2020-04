Send til din ven. X Artiklen: Travlhed hos Din Bilpartner i Ishøj: Nu begynder hjulskift og sommerklargøring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Travlhed hos Din Bilpartner i Ishøj: Nu begynder hjulskift og sommerklargøring

Med sommeren på vej, får flere bilister gjort bilen klar til varme stunder med blandt andet skift til sommerdæk. Og det er ikke kun for ens egen skyld, at man skal være sikkert kørende, understreger værkføreren.

Ishøj: Der er travlhed hos Din Bilpartner på Broenge. Efter åbningen for få måneder siden, har lokale virksomheder og private været nysgerrige. - Folk kommer ikke kun for at kigge - De er klar over at vi er Danmarks ældste værkstedskæde og at vi har udstyr og uddannelse i orden til at udføre service på deres biler inden sommeren ankommer, og man måske skal ud på et roadtrip i Danmark. Vores kunder har fokus på at sikkerhed og rådgivning skal være i top, siger Ibo Ittaouil, Værkfører hos Din Bilpartner Ishøj.







De lokale er begejstrede Ikke overraskende tilbyder Din Bilpartner en særlig Nabo-aftale i hele 2020, som man kan høre mere om ved at komme forbi værkstedet. Det har helt sikkert givet os mange nye kunder. At vi altid har fuld fabriksgaranti, betyder meget for vores kunder. Når man åbner et nyt værksted, så skal kunden føle sig hjemme med det samme - Så vi går ekstremt meget op i at være rådgivende, så man kan være forebyggende og derved undgå dyre reparationer på sigt. Kundernes biler er vores guld, og vi behandler dem sådan, udtaler værkføreren. - Tit, når vi har bilen på liften og hjulene af, oplever vi også, at der kan være noget på bilen, som vi kan råde kunden til at få lavet, ligesom vi klart og tydeligt fortæller kunderne når f.eks. bremseklodser er ved at være ved det punkt, at de kan beskadige bremse-skiverne, som er væsentligt dyrere at udskifte.

Han oplever, at flere kører forbi værkstedet, fordi de i et fejlslagent forsøg på at skifte hjul, ender med at køre rundt på løstsiddende hjul og hjul uden det rigtige dæktryk. - Og når man kører langt, så sparer man virkelig meget brændstof, med det rette dæktryk, afslutter Ibo. Han oplever også at kunder lige kommer forbi for at få et tjek eller når de er i tvivl om en mislyd - Og når man har alt udstyr i orden, så finder man fejlen 95 % af gangene, på få minutter.







Din Bilpartner har valgt at holde deres værksted fortsat åbent, i disse tider, og sørger naturligvis for at passe på hinanden og gøre det trygt for dig at få din bil på værksted. Personalet udskifter handsker ved hvert modtagelse og bærer masker, som de har købt. Det har vist at være en god idé, for der er hele tiden kunder som kommer forbi, eller bestiller tid. Til de lokale tilbydes, som noget helt nyt, at din bil bliver hentet og bragt i forbindelse med værkstedsbesøg, så du ikke behøver at gå uden for din dør. Din BilPartner kan kontaktes på telefon 91801008 og bor på Broenge 1-7, 2635 Ishøj.