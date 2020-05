Send til din ven. X Artiklen: Travis Scott holdt koncert fra hans vilde hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Travis Scott holdt koncert fra hans vilde hjem

Normalt når rapperen giver koncert et sted i verden er det med en horde af skrigende fans, der synger med på alle hans numre. Hip-hop artisten er blevet kaldt en af sin tids bedste performere, og derfor er mange Travis Scott-fans også i denne tid kede af ikke at kunne opleve deres helt levere numre som “SICKO MODE” og “goosebumps” live fra scenen. Pandemien har nemlig sat en stopper for livekoncerter, hvilket er kritisk for mange artister, som lever af deres musik. Det gjorde Travis Scott og computerspilsfirmaet Epic Games noget ved, da de sammen lancerede en koncert med rapperen på et helt nyt format. Nemlig ved at genskabe Travis Scott inde i computerspillet Fortnite og rekreere en live koncert med ham virtuelt.

Epic Games der er skaberne bag Fortnite fik deres udviklere til at designe Travis Scott inde i selve spillet og designe et scene, hvor han kunne performe sine sange live. Normalt tjener Epic Games deres penge på mikrotransaktioner og e-sport, men her var det altså en live koncert, som spillere og fans kunne følge med i.

To millioner fulgte med til Fortnite x Travis Scott-koncerten Samarbejdet mellem Travis Scott og Epic Games var noget som fællesskabet og fans kunne lide at følge med i. Over to millioner fulgte nemlig med i livekoncerten, som Travis Scott leverede fra hans overdådige plads af et hjem i Beverly Hills, Californien, hvor han bor sammen med kæresten Kylie Jenner. Med fra Livestream-platformen Twitch og via YouTube kunne Fortnite-spillere og andre interesserede fans følge med i, hvordan Travis gav den virtuel gas med yndlingsnumrene. Kun den WHO-organiserede livekoncert “All Together At Home” med Lady Gaga, Billie Eilish og andre har overgået Fortnite x Travis Scott-koncerten.

Ikke sidste gang vi ser hjemmekoncerter under pandemien Disse koncerter er efterhånden blevet det nye format for koncerter efter at hele verden har lukket sig om sig selv. Blandt andet har popstjernen Charli XCX også givet koncert igennem det populære spil Minecraft, hvor der ligeledes var mange tusinder der fulgte med hjemmefra sofaen. I de fleste lande er der udstedt restriktioner for menneskers bevægelighed og på tværs af lande beder regeringslederne befolkningen om at blive hjemme. Derfor er det sandsynligvis ikke sidste gang vi ser en superstjerne som Travis Scott give en live koncert på virtuel vis gennem et computerspil. Andre kunstnere vil helt sikkert også gøre Travis Scott kunsten efter. Det er bestemt noget man vil se meget mere til i fremtiden.