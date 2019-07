Send til din ven. X Artiklen: Transporter din hund sikkert rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Transporter din hund sikkert rundt

Din hund er en del af familien, og den skal selvfølgelig ikke udsættes for farer, når den transporteres med rundt til diverse arrangementer, eller hvis I blot skal en tur i hundeskoven. Når du skal have din hund med rundt, så er det vigtigt, at den transporteres forsvarligt. Hvad end du cykler eller kører i bil med din hund, så er det en god idé med en form for transportkasse.

Forskellige transportmuligheder Det vigtigste er, at du tænker – sikkerhed, når du tænker, at din hund skal med dig på tur. Det kan både være farligt for dig og for din hund, hvis ikke den bliver transporteret forsvarligt. Sidder din hund f.eks. løs i bilen, så kan den flyve igennem bilen, hvis I er udsat for et trafikuheld.

I bilen Det er vigtigt, at din hund er forsvarligt anbragt i bilen, når I er ude at køre. Hunden kan genere din kørsel, hvis den kan gå rundt i bilen. Derudover så vil den også svine hele bilen til på få minutter. Et godt valg vil derfor være et hundebur. Enten et som du kan have i bagagerummet, eller et der kan spændes fast på bagsædet. De fleste hunde vil synes, det er huleagtigt og derfor have det fint med at være i buret. Husk at få tjekket din bils dæk, inden en lang køretur – se mere hos Autodoc.dk.

På rejsen Hvis du kører i bus eller tog med din hund, så kan det være fint at have den i en særlig hundetaske, dette kræver vel at mærke, at hunden ikke er en stor hund. Skal din hund derimod med ombord på et fly, så er det en god idé med et solidt transportbur eller transportkasse, det kan være enten i metal, nylon eller plast.