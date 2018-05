Trænger du også til afslapning?

Hvad er bedre end at kunne ligge sig ud i sin hængekøje i haven og bare slappe af i solen, i sit eget sommerhus? Ingen chef der kalder på én, ingen telefon der ringer og ingen mails til at forstyrre – komme et smut væk fra hverdagens trummerum. Ren og skær familie hygge med vandkamp, solbadning, boldspil i haven og grillmad - samt bål om aftenen. Ren afslapning i familiens tegn – hvem kunne ikke godt bruge det? Vi er slet ikke i tvivl hos os i danbolig Roskilde-Lejre, vi er vilde med sommeren og kan slet ikke vente med at vise jer alle de lækre sommerhuse vi har fået til salg! Er I nysgerrige kan I allerede nu se vores sommerhuse til salg på www.danbolig.dk eller ringe til os på telefon 46 33 20 20 og hører nærmere – vi har flere sommerhuse der endnu ikke er kommet på nettet.



Er I nysgerrige for at høre, hvad jeres hus kan blive solgt for, så tøv ikke med at ringe til danbolig Roskilde-Lejre på 46 33 20 20 og book et uforpligtende og gratis salgsmøde med en af vores super dygtige mæglere!