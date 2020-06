Tom konto sidst på måneden? Få de bedste sparetips!

Er forbrugskontoen ofte et trist syn sidst på måneden, så du egentlig helst undgår at se på den? Penge kan hurtigt få ben at gå på, og du synes måske at det er frustrerende ikke at have nok. De fleste af os elsker at spare penge, og der er mange måder at gøre det på.

Det kan være fristende hurtigt at optage et lån til forbrug sidst på måneden, men det kan være dyrt og udvikle sig til et større problem på længere sigt. Du bør derfor overveje at spare op, før du køber noget nyt. Der er dog også penge at spare i låneverden. Hvis du i forvejen har optaget forskellige lån til boligen, bilen eller andet forbrug kan du med fordel refinansiere din gæld med et samlelån . Det er godt for dig, der vil have et bedre overblik over økonomi og lån. Ved at samle dine lån sparer du renter og gebyrer væk, og skal kun stå til ansvar for én kreditor. På den måde undgår du at det vælter ind med uforudsete regninger hver måned, og kan i stedet have flere penge til det sjove.

Der er mange penge at spare ved at planlægge sine indkøb. Det gælder særligt for fødevarer og indkøb til husholdningen, men det kan også give mening at planlægge andet forbrug. Ved at planlægge indkøb af fødevarer bliver du mindre fristet til at foretage impulskøb og køb af mere tilfældige dagligvarer i supermarkedet. Udover at spare penge, sparer du også en hel del tid. Det er billigere og mere tidsbesparende at købe stort ind ad gangen, da du så ikke skal handle lige så ofte, og samtidig er mere målrettet. Alternativt kan du bestille dine dagligvarer online, hvis du vil have lidt mere kontrol over hvad du køber og gerne vil spare så meget tid som muligt.

Spar penge i hjemmet

Det er en god idé generelt at overveje forbruget i boligen. Du kan spare penge ved at ændre dit el-, vand- og varmeforbrug. Det er både godt for din økonomi og for miljøet. Det kræver lidt mere tilvænning, men det er det værd på længere sigt. Spar på elforbruget på en simpel måde: Sluk kontakten! Særligt ved stikdåser, hvor du har flere elektroniske enheder tilkoblet, er det vigtigt at du slukker, når det ikke er i brug. Hvis du har plads til det, vil det også være en god idé at hænge vådt tøj til tørre i stedet for at bruge tørretumbleren. Du kan også spare på vandet - særligt det varme vand, da det er dobbelt så dyrt. Sæt eventuelt en alarm når du går i bad, for at undgå for lange bade. For at spare på varmen er det vigtigt at holde en nogenlunde ensartet temperatur i hele din bolig. Når du lufter ud, skal du huske at slukke radiatorerne og trække gardinerne for, når det er koldt udenfor. Ved at følge disse råd kan du spare mange penge derhjemme.

Hvis du stadig mangler muligheder for at spare penge, kan du se hele 14 gode sparetips her. Så det er bare med at komme i gang - god fornøjelse med besparelserne!