Send til din ven. X Artiklen: Tips til hvordan du finder den bedste lejebolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tips til hvordan du finder den bedste lejebolig

Der findes en hel masse lejeboliger i Danmark, og det kan tit være svært at navigere rundt mellem alle mulighederne. Er det dit barn, der skal til at flytte hjemmefra og derfor leder efter en bolig i en studieby? Eller er det dig selv, der skal finde en nyt sted at bo? Du kan med fordel læse med her, så du kan blive klogere på, hvilke tanker, du skal gøre dig, og hvilken boligportal, der opfylder dine ønsker.

Sæt dig ind i din kommende by Om du skal flytte til København, Svendborg eller Viborg, er det altid en god idé at sætte dig ind i byen. Både store og mindre byer har områder, der repræsenterer lidt af hvert. Det er typisk noget, du kan læse dig frem til, men det er en helt anden viden at opleve dem på egen hånd. Tag derfor en dag ud af kalenderen og undersøg din kommende by. Se hvilke faciliteter, byen tilbyder og gå rundt for at se, hvor mange af tingene, der er gåafstand til. Ligger skole, arbejde og indkøbsmuligheder meget spredt, bør du overveje, hvordan byens transportmuligheder er. Hvis alt er ligetil, kan du se på cykelruterne. Du kan hurtigt mærke, hvilket sted af en by, du foretrækker, når du befinder dig i det.

Hvad skal din kommende bolig opfylde? Når du har gået på opdagelse i din kommende by, kan du gøre dig klar til næste skridt. Sæt dig ned og skriv, hvad din ønskebolig skal indeholder. Hvis du i forvejen har en travl og presset hverdag, kan det måske være optimalt for dig, at lejeboligen indeholder vaske- og opvaskemaskine. Andre har det fint med at dele vasketider med de øvrige lejere. Hvis du ejer en bil, kan det være rart for dig at lejeboligen kommer med en parkering, mens andre har det fint med at gå et stykke fra parkering til hjem. Hvis du bruger meget tid i køkkenet, kan det være, du foretrækker et stort køkken. Hvis du derimod er studerende, kan et tekøkken være tilstrækkeligt for dine behov.