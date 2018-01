Tandsmerter kan betyde betændelse i tandnerven

De store årgange fra 50-erne og 60-erne er kendetegnet ved have amalgam-plomber i deres tænder. Det var det materiale, der blev benyttet dengang, mens man i dag i højere grad benytter plastfyldninger. Men de gamle amalgamplomber slides, og mange oplever at få revner i fyldningerne. Når der er revner i plomberne, udsætter man sig selv for risiko for at udvikle betændelsestilstand i tandroden, som kan medføre behov for rodbehandling.

Processen

Rodbehandlingen skal gennemføres, når der er betændelse i tanden. Ofte oplever patienten smerte, som enten er kommet akut, eller som har været langsomt tiltagende over tid.

Betændelse i tandnerven kan også opstå i forbindelse med et almindeligt hul i tanden, som er blevet så stort, at der er hul ned til nerven.

Ofte vil tandlægen afsætte 90 minutter til behandlingen. Tandlægen starter med at bore ned til tandnerven, hvorefter han udrenser de små rodkanaler. Det kan være et vanskeligt arbejde, specielt da tandrødderne kan have et kompliceret forløb. Jo længere bagud i munden, des vanskeligere er det for tandlægen at sikre sig, at alle rodkanaler er behandlet.

Når der er boret ud, fylder tandlægen et materiale i rodhullerne for på den måde at lukke af. Herefter får patienten en midlertidig fyldning, som kan holde to til tre måneder. Herefter skal patienten have en permanent fyldning.

Behandlingen foregår under lokalbedøvelse, så det er smertefrit for patienten. Efter behandlingen vil det ofte være nødvendigt for patienten at tage noget smertestillende håndkøbsmedicin. I løbet af et par dage er patienten smertefri.