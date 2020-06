Tag på ferie i det fri

Alle steder er der masser af fri natur, men naturen, som du vil opleve, kan godt variere en smule fra sted til sted. Du kan også vælge at tage på roadtrip og besøge flere steder. Hertil passer det perfekt, at der for nylig blev offentliggjort en liste over skove, hvor det er tilladt og gratis at slå dit telt op.

Du kan nemlig vælge at tage på ferie i det fri. Dette er en oplagt ferieform, når du vælger at holde ferie hjemme i Danmark. Du kan både vælge at slå dig ned i Nordsjælland eller Vestsjælland, eller du kan vælge at tage en tur til Jylland eller Fyn.

Pak kun det allervigtigste

Når du tager afsted på ferie i det fri, bør du kun pakke det allermest nødvendige. Selv hvis du tager afsted i bil, er det begrænset, hvor meget du kommer til at have plads til. Dog er der noget friluftudstyr, som kan være rigtigt praktisk at have med. Find alt i friluftsudstyr online her.

Det er først og fremmest et telt, du bør sørge for at have med. Uden teltet kommer du ikke særlig langt. For det lyder måske som en hyggelig ide at sove direkte under stjernerne, men det er knap så sjovt, hvis det begynder at regne. Derudover bør du også medbringe friluftudstyr, så du kan få noget mad.

Mange steder hvor overnatning er tilladt, vil du kunne finde en bålplads. Derfor er det en god ide at medbringe noget brænde, et par gryder og en kniv. Efter I har spist, kan du også benytte kniven til at snitte et par pinde, så I kan lave skumfiduser over bålet.