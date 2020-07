Tag en tur til Helsingør i sommerferien og oplev den historiske by

Helsingør er en by, der har utroligt meget at byde på, så hvis du har planer om at blive hjemme i Danmark i sommerferien, kan du med fordel tage en tur til Helsingør. Det kan enten være som en endagstur, eller du kan booke et hotelværelse eller en anden form for overnatning og holde hele ferien i byen. Der er masser af aktiviteter for både store og små, så I kommer ikke til at kede jer.

Her i denne artikel kan du blive klogere på, hvad byen har at byde på, ligesom du kan finde inspiration til, hvordan du kan få mest muligt ud af din ferie i den populære by.