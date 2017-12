Send til din ven. X Artiklen: THE WINNER TAKES IT ALL! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

THE WINNER TAKES IT ALL!

Ingen har lovet dig, at det ville blive let at starte din virksomhed eller du vil opleve gazelle-vækst, selvom budgetterne spår det. Men med et OPR-Virksomhedslån kan du sikre dig ro på bagsmækken. Så kan du koncentrere dig om at komme forrest i feltet.

Af Helle Høilund-Carlsen Danmark vandt i alt 15 medaljer ved OL 2016. Det var aldrig lykkedes uden overblik, planlægning og fokus. Det gælder også deltagernes økonomi.

Team Danmark står bag mange successer, fordi de yder økonomisk støtte til talentudvikling. Det er præcis det, vi tilbyder dig:

Kapital, så du kan komme videre. 32% af små og mellemstore virksomheder søgte finiansiering i 2014*.

Du har talentet, og vi hjælper dig med lån i perioder, hvor du har brug for at arbejde hårdt og fokusere på én ting: Du skal gøre det, du er bedst til. Og ikke forstyrres over din samarbejdspartners forsinkede leverancer, din kundes manglende betaling, eller at du ikke har råd til at udvikle den webshop, som du ved kan få afgørende betydning for din virksomhed.

Læs også: DU BEHØVER IKKE AT ÅBNE DIN EGEN BANK FOR AT FÅ ET LÅN

De små iværksættervirksomheder, er vigtige. Nye job skabes. Konditionerne for alle små og mellemstore virksomheder er benhårde, og liden tue vælter stort læs. Jo, du skal betale dine regninger til tiden. Jo, du skal oprette den webshop. Jo, du skal have mentalt overskud til at mødes med de rigtige og sælge dit produkt. Alt dette imens du sørger for at betale dine forsikringer, motivere dine medarbejdere, sørge for at rengøringen gør sit arbejde, købe kaffe og printerpapir. Alt det andre tager for givet, men som også kræver din tid og dine penge.



Ud af starthullerne Vi kender de små og mellemstore virksomheder i Danmark, og vi ved, hvilke udfordringer hverdagen byder på, for det har vi specialiseret os i siden 2005.

Og vi er den første til at klappe, når du passerer målstregen - som den første, naturligvis! Tjek Opr’s hjemmeside inden du trækker i ”træningstøjet”. Ring eller skriv til os i dag. Hvis vi modtager din låneansøgning inden kl.16.00, behandles den, så du får svar samme dag. Nogle gange er hastigheden afgørende for, at vinderen ”can take it all”.



"At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove, er at tabe sig selv"

- Søren Kierkegaard

