Sundhed er mere end sund kost, motion og et godt mentalt helbred

Sundhed er altafgørende for vores eksistens. Det er vigtigt, at vi lever sundt, så vi kan minimere risikoen for at blive syge, men hvad er sundhed egentlig? Sundhed er et vidt begreb, da det både dækker over vores fysiske sundhed og vores mentale sundhed.

Mange ved godt, at de bør spise sundt og dyrke motion regelmæssigt, og de fleste ved også, at det er vigtigt at komme i behandling, når tegn på stress, angst og depression viser sig. Desværre er der mange, der glemmer en anden vigtig del af vores sundhed – nemlig tænderne.

Vores tænder skal holdes vedlige, da vi ikke får nye, når de blivende tænder først er kommet. Tænderne er en vigtig forudsætning for både den fysiske og den mentale sundhed, for har du ikke nogen tænder, kan du ikke indtage din sunde kost, og mange vil ikke længere have lyst til at se sig selv i spejlet.