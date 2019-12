Substans bidrager til at skabe den nødvendige udvikling

Alle mennesker og alle områder kan have brug for vejledning og hjælp til udvikling for at skabe en forskel og mere substans internt i virksomheden. Dette gør sig blandt andet gældende inden for kommunerne, der drager stor gavn af konsulenthjælp og ser store betydelige forskelle. Virksomhed Substans står klar til at gøre en forskel for social- og sundhedsområdet.

Virksomheden har en vision om at gennemføre dette ved at skabe læring og udvikling. Det sker gennem forståelsen for vigtigheden af have kendskab til kundernes praksis og implementeringen af strategien. Dette vil variere alt afhængig af den enkelte virksomhed, der er en stor prioritet for virksomheden.

Substans er en virksomhed, der består af en række dygtige medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel i deres arbejde. Virksomheden har en mission om at levere indholdsmæssig tyngde, der vil resultere i skabelsen af en stor effekt for deres kunder. Dette realiserer de gennem passioneret arbejde, hvor nytænkning og videnstyngde skaber forskellen i deres arbejde.

Substans lægger dog en stor ære i at kunne tilbyde et forløb, der tilpasses formen og de specifikke udfordringer, som den enkelte kommune står overfor. Faget, som virksomheden arbejder indenfor, er et fag, som er i bevægelse. Det kan være forandringer inden for lovgivning, omstruktureringer eller andet. Alt dette vil Substans kunne tilbyde hjælp inden for. Det er dog ikke kun konsulentopgaver og specifikke forløb, som Substans tilbyder. Det er ligeledes uddannelser og kurser. Her er der både tale om åbne hold eller til den enkelte virksomhed. Uddannelserne tilbydes enkeltvis og i vilkårlige rækkefølge, så den enkelte kommune kan tilpasse deres uddannelse. Det vigtigste er at skabe den korrekte kommunikation og samarbejde.

Substans varetager mange opgaver, der alle er med til at skabe en forskel indenfor et specifikt område såvel for medarbejderne og borgerne. Specielt i tilfælde af forandringer indenfor kommunerne vil Substans bidrage og spare med en bred vifte af faglige kompetencer. Alt afhængig af den enkelte situation vil ønsket til resultat ofte være en kvalitetsudvikling eller effektivisering. Det kan ske på mange områder, blandt andet de følgende

I fællesskab skabes forskellen

Det er ingen skam at søge konsulenthjælp. Tværtimod er det et signal om, at man ønsker at forbedre mulighederne og tingene over hele tegnebrættet. Det er dette, som skaber forskellen hos mange kommuner, så der er ingen grund til ikke at vælge det.

Det er i tilfælde af alt lige fra samarbejdet på tværs af en afdeling til udarbejdelsen af en borgerplan. Mulighederne er mange, men der er et fælles mål om at skabe en forskel og en forbedring for alle parter.