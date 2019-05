Strategi og benhård kamp med GTA

GTA er et populært underholdningsspil, som spilles verden over. GTA er en forkortelse for Grand Theft Auto, og selve spillet foregår i et bemærkelsesværdigt univers, hvor vold, eksplosioner, kapløb med politiet, kriminalitet og narkosalg er vilkåret for at være med – og ikke mindst blive ved med at være det!

En virtuel verden

GTA 5 er blevet rost til skyerne af utallige anmeldere på grund af det flotte univers, der er skabt i spillet. Selvom kritikere kritiserer spillet for at være voldeligt, kan det ikke benægtes, at det er selve præmissen for GTA. Volden er vejen, og det kan som spiller være en befrielse at bevæge sig frit omkring i det virtuelle univers, løbe fra politiet, stjæle narko og smadre alt, hvad du møder på din vej. Den verden, der findes i spillet, er en afgrænset verden, helt uafhængig af den virkelige verden. Det er du sikkert allerede helt med på. Præmissen er voldelig, men det er kun en lille del af gamet. Det er nemlig slet ikke det voldelige element, der af mange fremhæves som det mest interessante ved spillet. Det er derimod de komplicerede systemer, som du skal lære at forstå og navigere i, der gør det spændende og udfordrer dine evner. At være god til GTA handler om at have overblik og talent for navigation og strategi. Du træner også din reaktionsevne og øger din evne til at lære nyt.