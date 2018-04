Send til din ven. X Artiklen: Stram økonomi? Lån penge på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stram økonomi? Lån penge på nettet

Sommermånederne er næsten lige rundt om hjørnet, men har man ikke det største overskud i økonomien, kan det være svært at glæde sig. Måske står du med en bil der næsten lige er brudt sammen, og du er derfor sikker på at du ikke får råd til ferie igen i år. Sådan behøver det dog ikke nødvendigvis at være. Selvom at det selvfølgelig er yderst vigtigt at være ansvarlig, er der faktisk flere udbydere som lader dig låne penge (lån penge) selvom at du måske ikke har den største frihed i økonomien at gøre godt med. Læs bare med her.

Alle kan realisere deres drømme Det er desværre en ganske almindelig misforståelse – at man skal have en ualmindelig god økonomi for overhovedet at kunne blive betragtet til at optage et lån. Sådan er det da også stadig med nogle banker, hvor de helst ser at du har en solid opsparing og indtægt før at de låner dig penge. Dog har de mødt hård konkurrence fra udbydere på nettet, som sørger for at alle kan komme i gang med at realisere deres drømme – inden for rimelighedens grænser selvfølgelig.

For almindelige danskere På nettet kommer der hele tiden flere og flere udbydere til som hver dag tilbyder lån til personer som har brug for penge nu og her. De er godt klar over, at du sikkert ikke har den bedste økonomi til at starte med, hvis du har brug for et lån på nettet. Tænk selv over det. Hvis du virkelig havde en glimrende økonomi og totalt finansielt overskud, ville du så virkelig have brug for at låne penge på nettet? Nej vel? De fleste udbydere på nettet henvender sig derfor til ganske almindelige danskere som kæmper lidt med at få tingene til at hænge sammen eller som aldrig kan få sparet op til den ferie som de har gået og drømt om i så mange år.

Kreditvurdering Det er relativt nemt at låne på nettet og kræver faktisk ikke en videre forklaring – som regel er det nemlig tilstrækkeligt, hvis du blot udfylder en meget basal formular om din personlige situation. En udbyder vil først og fremmest gå ind og vurdere din kreditvurdering, før at en ansøgning kan godkendes. Her kigger udbyderen på din indtægt og din overordnede betalingsevne, som afgør, hvor meget du egentlig kan låne. Hvis du har en lille indtægt og mange udgifter, skal du regne med, at du nok ikke kan låne lige så meget som du måske forventer. Hvor meget du kan låne afhænger dog også af de forskellige udbydere, så det kan være smart at indsende flere ansøgninger ind til flere udbydere.