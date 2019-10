Spring ventetiden til grå stær operation over

Hvert år står det offentlige sygehusvæsen over for en kæmpe opgave: At behandle 50.000 danskere for øjensygdommen grå stær. Er du én af de mange danskere, der hvert år diagnosticeres med øjensygdommen grå stær, så er du berettiget til en gratis grå stær operation.

Der er dog flere åbenlyse ulemper ved at lade sig nøje med dette offentlige behandlingstilbud. For det første er der ventetiden. I Region Sjælland er der således 16 ugers ventetid til både undersøgelse og behandling her i sidste halvdel af 2019.

Det er lang tid at vente, hvis man hver eneste dag døjer med gener som for eksempel blænding fra skarpt lys, dobbeltsyn, sløret syn og ændring i farveopfattelsen.

Det er nemlig symptomer på, at du har øjenlidelsen grå stær, der blandt andet kan få den konsekvens, at du ikke længere må køre bil, hvis lidelsen ikke bliver behandlet.

For at bevare dit kørekort, skal du nemlig have 50% syn på et eller begge øjne og dit synsfelt skal have en vandret udstrækning på mindst 120 grader.

Heldigvis findes der mange private øjenklinikker, hvor ventetiden behandlinger for grå stær og andre øjenlidelser som AMD og tørre øjne nærmest er ikke-eksisterende. På Øjenhospitalet Danmark er ventetiden på behandling for grå stær p.t. 1 uge, mens der ingen ventetid er på en undersøgelse.

Man kan tjekke den aktuelle ventetid på grå stær operationer hos alle offentlige og private udbydere på hjemmesiden mitsygehusvalg.dk.

En anden ulempe ved at ved nøjes med det offentliges tilbud om gratis grå stær operation er, at det er et standardtilbud. Det tager således ikke højde for den enkelte patients unikke behov. I offentligt regi tilbydes patienten hverken et personligt forløb eller en grundig undersøgelse med flere måleapparater, der afdækker alle afkroge af patientens øjne.

Men mest ærgerligt er det, at patienten i offentligt regi blot tilbydes at få indopereret en standardlinse i øjet ved operationen. Det er ærgerligt, fordi det giver ekstremt god mening at indoperere en speciallinse, der også korrigerer bygningsfejl, gammelmandssyn og nær- og afstandssyn, når man nu alligevel er i gang med at operere i øjet.

Alle patienter, der vælger at blive opereret for grå stær på Øjenhospitalet Danmark får et trygt og personligt tilrettelagt forløb med en grundig forundersøgelse med fem forskellige måleapparater. Patientens behov og ønsker for sit fremtidige syn afdækkes med en personlig samtale med den øjenlæge, der skal operere patienten og indoperere en individuel tilpasset speciallinse.

For nogle patienter er det vigtigst at kunne blive ved med at beholde kørekortet og føre bil. For andre er det vigtigst at kunne læse tætskrevne bogsider eller se på fugle i naturen. For andre igen er det muligheden for at slippe for at bære briller. Det er nemlig også en mulighed.

Øjenhospitalet Danmark tilbyder som en af få øjenklinikker i Danmark at udføre grå stær operation i fuld narkose.