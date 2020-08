Send til din ven. X Artiklen: Spil online casino hos udenlandske casinoer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spil online casino hos udenlandske casinoer

I Danmark er vi så heldige, at man som dansk statsborger har lov til at spille online casino stort set uanset, hvor man vil. Det betyder, at man har lov til at spille på casinoer med og uden dansk licens. Der findes masser af sjove og underholdende casinoer med dansk licens, som man kan spille hos, men hvis du drømmer om at prøve kræfter med udenlandske casinoer, så læs med her.

Når underholdningen er i højsædet Der kan umuligt være nogen tvivl om, at det er sjovt at spille online casino. Når man klikker sig ind på et online casino, så bliver man hurtigt blæst bagover af den autentiske casino-stemning, og det store udvalg af dragende spillemaskiner. Der er mange fordele ved at spille hos et online casino med dansk licens, f.eks. kan man nyde godt af skattefrigevinster, og man har mulighed for at indstille spilgrænser eller udelukke sig selv fra online spil. Skattefrigevinster lyder måske som den bedste fordel, men faktisk er det lige så væsentligt, at man har mulighed for at sætte spilgrænser eller udelukke sig selv, hvis spilletrangen tager overhånd. Har man først registreret sig i ROFUS, så er det til gengæld en ulempe, hvis man skulle få lyst til at spille igen. Her kan det være en fordel at spille på udenlandske casinoer uden dansk licens. Når man har registreret sig i ROFUS, så bliver man automatisk udelukket fra alle online casinoer med dansk licens, men man kan stadig spille på udenlandske casinoer uden dansk licens. Uanset om man er registreret i ROFUS eller ej, så er det sjovt at prøve kræfter med udenlandske casinoer.