Spar penge ved at undgå de dumme vaner

Vi er mange der kender det. Man forsøger at holde en god økonomi og spare, men pludselig forsvinder pengene bare ud af det blå, og kontoen græder igen. For mange er det en gåde, hvor pengene bliver af, fordi de bliver brugt helt ubevidst med småbeløb i hverdagen. Vi hjælper dig her med at opklare dit penge mysterie.

Spar penge i hverdagen

I hverdagen har de fleste af os meget travlt, og derfor bliver mange ting gjort af ren rutine, uden at vi tænker over det. Det kan være at du kommer for sent op om morgnen, og derfor snupper en take-away kaffe på vej til arbejde. Den har du jo brug for, for uden at starte dagen med kaffe, kan du blive morgensur og små irritabel. Som dagen skrider frem kan det snildt være du vælger at tage på din yndlingscafé med en veninde i frokostpausen; nok er den dyr, men den ligger jo så tæt på kontoret og har en hyggelig atmosfære, du nyder at være i. På vej tilbage, kan det være at du falder over en flot og trendy jakke, som du bare må eje, selvom den er lidt udenfor dit budget.

Når du endelig får fri, er du træt og overskuddet er der ikke til at købe ind til aftensmad. Du vil bare gerne hjem og slappe af. Derfor smutter du forbi en drive-in og nasser noget lækkert fastfood med hjem til dig og familien.

På den måde kommer du igennem hverdagen med en masse unødvendige og dyre løsninger, du slet ikke bemærker. Du kunne have sparet din pengepung for både take-away kaffen, cafémaden og fastfood middagen, ved at starte ugen med at handle ind til alle ugens måltid. Nu hvor du er opmærksom på dine vaner, så køb ind til at lave lækre frokostmåltider, du kan have med i tasken, kaffe der holder sig frisk hele dagen i termokanden, og nemme middagsretter, du kan lave på ingen tid, når du kommer hjem. Derudover bør du droppe de dyre impulskøb. Du har måske skabet fuld af tøj, som du aldrig får brugt. Derfor er det bedre, at du beundrer tøjet, når du ser det i butikken, men derefter giver dig selv to dage til at overveje, om du virkelig ikke kan leve uden tøjet i din garderobe. På denne måde ved du at du får det brugt og bliver ved med at være glad for det.

