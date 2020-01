Spar op til det, du drømmer om: Tre af de bedste sparetips

Tip nr. 1: Genbrug er godt

I disse klimatider har du sikkert hørt det mange steder: Genbrug er godt. Der er et hav af muligheder for at købe brugte ting. For eksempel har du denne mulighed: Køb brugt bil. Ved at købe en brugt bil er der ofte en hel del penge at spare. På samme måde kan du også spare penge, hvis du eksempelvis køber et par sko på nettet. Omvendt kan du også selv sælge ud af dine brugte ting, og på den måde få lidt ekstra ind på opsparingen.

Udover at genbrug er godt for klimaet, er det med tiden blevet mere populært. Danskere har aldrig før købt så meget genbrug, som de gør nu. Og det er ikke uden grund. I dag kan du nemlig finde et hav af forskellige apps og internetplatforme, som kan hjælpe dig med at sælge og købe brugte ting. Det er således i dag både nemmere og hurtigere at købe genbrug, og du behøver således ikke at tage på loppemarked næste gang, du leder efter noget brugt.