Sommerferiens aktiviteter

Sommeren har for alvor udfoldet sig. Ferien nærmer sig, og der skal planlægges. Hvad end ferien byder på afslapning hjemme i Danmark, eller en tur uden for grænserne. Men hvad skal man mon finde på af sjove aktiviteter? Det kan være en udfordring for specielit en større familie at blive enige om, hvilke aktiviteter der skal implementeres i ferien. Derfor vil vi komme med en række forslag, som med fordel kan vendes over middagsbordet senere.

Først og fremmest skal der tages stilling til, om der er tale om aktiviteter i udlandet, eller herhjemme. Befinder vi os i Danmark kan det være en god idé at undersøge området og konstatere hvorvidt man skal køre langt til diverse aktiviteter. Det samme gælder egentligt hvis ferien går til udlandet, men diverse ferie destinationer i udlandet plejer at være fyldt med sjove aktiviteter, hvorved det ikke er alt for relevant at gøre sin research.

Hvis familien kan lide at røre sig, er der for det meste mange ting at lave på ferien. Mange ferieområder syd på, er fyldt med en masse aktiviteter som tennis, badminton, surfing, volleybold og meget mere. Ofte er der også mulighed for at køre cykle mountainbike eller køre bookie-biler. Det er bare super vigtigt at forholde sig til sikkerheden, når man befinder sig i udlandet og forsøger sig med lidt ekstreme aktiviteter. Vælger i at tage på mountainbike tur, er det altid en god idé at benytte cykelhjelm . Det samme gælder for andre ekstremsportsaktiviteter – altid husk sikkerheden. Der er nogle lande, som ikke har de samme sikkerhedskrav som vi har herhjemme, og der er det altså vigtigt selv at være påpasselig, og bede pænt om at få det nødvendige udstyr på. Herhjemme er vi heldigvis også meget sports-glade, og der er generelt masser af aktiviteter at tage fat i. Det kan varmt anbefales at tage familie med en tur på gokartbanen. Det er lidt ud over det sædvanlige for de fleste, og vil med sikkerhed skabe nogle dejlige minder.

Kulturelle aktiviteter

Tager man til lande som Egypten eller Italien er der rigelige kulturelle seværdigheder at tage fat i. Og det kan godt være, at ungerne måske ikke er alt for begejstret for, at bruge en hel dag på at gå rundt og være kulturelle, men så nøjes med at brug en halv dag med masser af pauser. Det er i hvert fald en god idé, at lade børnene forstår og føle på kulturen og historien i andre lande. Det vil de med sikkerhed være glade for at have oplevet når de bliver ældre.

Herhjemme er der også en masse at tage fat i. Det kunne eksempelvis være Tripitz museum i blåvand, som er et museum udført inde i en stor bunker, eller Frøslev lejeren som er en fangelejr fra 2.verdenskrig. Måske familien kan opleve andre dele af Danmark, som eksempelvis Bornholm som er usædvanlig nydelig om sommeren. Her kan børnene få den berømte ’krøllebølle is’, som er en gigantisk ud man kun kan få på Bornholm.

Alt i alt er det essentielt for en god ferie, at man oplever lidt nydt og får dele af verden med, som man ikke oplever til hverdag. Det er hele idéen med at rejse – nemlig at opleve.