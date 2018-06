Sommer, sol og sommerferie

I øjeblikket er der mange der tæller ned til de skal på sommerferie og det er med god grund for vejrguderne er for alvor med os i år. Det er kun til at blive misundelig over at sidde indenfor og kigge ud på de mennesker der nyder en fridag på diverse caféer i byen og på havnen.

Hvem kunne ikke godt spise en is og nyde solen?

Hos danbolig Roskilde-Lejre har vi rygende travlt og vi står netop nu og mangler boliger. Så for dem af jer der har valgt at tilbringe sommeren hjemme i Danmark og måske skal ligge på de danske strande og slikke en masse sol, få badet og bygget en masse sandslotte, eller blot har afslapning hjemme i haven, så kunne det også være en ide at få snakket om et eventuelt hus salg eller køb.

danbolig Roskilde-Lejre står som altid klar til at hjælpe jer videre.

Vil du gerne lærer mere om nogen af vores mæglere på kontoret, så se nedenstående klip og få et ekstraordinært indblik I deres hverdag