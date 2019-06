Send til din ven. X Artiklen: Solafskærmning er afgørende for indeklimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solafskærmning er afgørende for indeklimaet

Den rigtige solafskærmning er en meget væsentlig faktor i det gode indeklima. Det gælder både i det private hjem og på arbejdspladsen. Vore bygninger er efterhånden isoleret til op over skorstenen, og grænsen er ved at være nået. Samtidig er store glasfacader en del af mange byggeriers arkitektur. Tilsammen skaber det rigtig gode muligheder for overophedning af de rum, vi skal opholde os i – og dermed et dårligt indeklima med varm og tung luft.

Hvad betyder solafskærmningen? Der er tre veje at gå, når man skal vælge solafskærmning: Indvendig, udvendig og en kombination af begge dele. Sidstnævnte løsning er den mest hensigtsmæssige. Den indvendige solafskærmning er fortrinsvis beregnet på at hindre blænding og generende solstråler. Naturligvis holder den også en vis del af varmen ude, men ikke i nær så høj grad som den udvendige solafskærmning, som hindrer, at varmen trænger ind i rummet. Indvendig solafskærmning kan mindske den indtrængende varme med 50-60 procent, hvorimod den udvendige solafskærmning afskærmer for 80-90 procent af varmen. Dermed er den energisparende, da den mindsker behovet for køling, når vejret er varmest. Det koster fx cirka fem gange så meget at nedkøle en bygning end at varme den op. Om vinteren kan solafskærmningen også give besparelser på el-regningen. Hvis afskærmningen er styret på den rigtige måde, kan den lukke vintersolen ind, så den kan bruges som supplerende varmekilde. Og når man lukker solafskærmningen ned om natten, er den med til at holde på bygningens varme.

Hvad skal man vælge? Indvendig solafskærmning skaber den æstetiske ramme om indretningen, både i boligen og på arbejdspladsen. Samtidig kan den skærme for indsyn og dermed give en fornemmelse af beskyttelse og tryghed. Den indvendige solafskærmning kan også bruges til at mørklægge rum om natten, så man ikke bliver generet af det tidlige sommerlys.

Når det gælder indvendig solafskærmning er der rigtig meget at vælge imellem. Man skal derfor overveje, hvilket udtryk man ønsker at skabe, og hvilket rum det drejer sig om. Ønsker man den luksuriøse stil, er det en god idé at vælge gardiner i et tungt tekstil eller i en mørk nuance. Skal det være mere lyst og enkelt er hvide, transparente gardiner eller lamelgardiner, rullegardiner og persienner en mulighed. Alle produkterne findes i mange farver.

Også når det gælder den udvendige solafskærmning er der en række muligheder, der hver især bidrager til bygningens udtryk. De helt enkle screens er en fleksibel løsning, som også omfatter en særlig vindstabil type. Screenduge fås ikke bare i sort eller grå, men i mange farver. Screens passer til alle typer af bygninger – også private boliger. Dugene er mere eller mindre transparente, så man har mulighed for at bevare et udsyn, når solafskærmningen er i brug.