Søvnforsker advarer mod at gå igennem livet med søvnunderskud

Søvnforskeren Matthew Walker advarer om, at leve med et vedvarende underskud af søvn. Han forklarer, at mennesket er den eneste race, der med vilje lever med et søvnunderskud uden nogen betydelig grund. Dette skriver han i bogen ’Why We Sleep’, hvor han kommer med et budskab om, hvorfor det er så vigtigt at få en god nattesøvn.

’World Health Organization’ anbefaler, at mennesker som minimum sover 8 timer hver nat. Dog får mange mennesker under dette antal timer. Det skræmmende ved dette er – ifølge Matthew Walker – at mange mennesker ikke er klar over, hvor dårligt de klarer sig i hverdagen med et søvnunderskud. Derudover forklarer han, at vi i dag ved at sygdomme, der dræber flest mennesker i de udviklede lande, har årsagssammenhænge til manglende søvn.

Der er også blevet fundet en stærk sammenhæng mellem utilstrækkelig søvn og Alzheimers, advarer Matthew Walker. Han forklarer, at når vi sover fjerner et system i hjernen proteinet ’beta-amyloid’, hvilket forskere har fundet ud af, er en af de førende årsager til Alzheimers. Hvis man ikke får nok søvn i en længere periode, synes mere af dette protein at blive opbygget i hjernen. Jo mere af proteinet der opbygges, desto sværere er det at få den dybe søvnkvalitet, som vi alle har brug for.

Derfor mener han, at der i dag er brug for at informere mennesker om, hvad der kan ske ved manglen på søvn, samt at mennesker skal blive mere opmærksomme på videnskab omkring søvnens. Ifølge Matthew Walker kan man benytte sig af flere gode råd til at få en bedre søvnkvalitet.

Det første tip er mørke. Vi skal holde os væk fra skærme og dæmpe lyset om aftenen. Vi har ikke brug for en masse blændende lys den sidste time eller deromkring før sengetid. Mørklægningsgardiner er derfor en rigtig god idé. Det andet tip er regelmæssighed. Et godt råd er at gå i seng og vågne op på samme tid hver dag. Det er lige meget, om det er en ugedag eller i weekenden.

Derudover er temperatur også en vigtig faktor for god søvn. Det er vigtigt at holde soveværelset køligt om natten, da det er nemmere at falde i søvn i et koldt rum end i et varmt rum. Vi skal også undgå at indtage for meget koffein og alkohol om aftenen inden sengetid, da dette kan forstyrre søvnkvaliteten.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt ikke at blive i sengen, hvis vi har ligget vågne i en rum tid. Hjernen lærer nemlig forbindelsen mellem at være vågen, når vi stadig er i sengen.

Hvis du er interesseret i at læse mere fra Matthew Walker om manglen på søvn og bedre søvnkvalitet, så kan du klikke på dette link.