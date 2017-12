Søvn er ikke bare søvn

Det er her den behagelige seng, madras og pude - i det hele taget al sengeudstyret - kommer ind i billedet. Og det er her, det er vigtigt at gøre sig klart, at det hele ikke bare er en eller anden seng og alt det de følger med; for der er stor forskel på det, der i dag sælges på markedet for sengeudstyr.

Faktisk er mange menneskers regelmæssige søvn ødelagt af pga. vort moderne stressede liv . Set i betragtning af, at vi tilbringer så stor en del af livet sovende, som vi gør, er det klart, at man må gøre noget. Det kan lade sig gøre, at sove lige så godt derhjemme som på et hotel.

Tilhører du den kategori af mennesker, der ofte undrer sig over, hvorfor de altid sover bedre på et hotel? Ikke nok med det, lider du måske af søvnløshed. Du ligger hver nat og vender og drejer dig, og det kan der selvfølgelig være en masse gode grunde til. Det går skidt med mange menneskers søvn. I løbet af de sidste par årtier er både søvnkvaliteten, og den mængde søvn vi får faldet.

Gør dit hjemmearbejde før du beslutter dig

Det er en god ide at se på, hvad forskellige testsider omkring sengemiljøer har fundet frem til, ligesom det er en god ide at rådføre sig med en specialist på området. Det burde være overflødigt at sige, at man selvfølgeligt skal prøve sengen af, inden man beslutter sig for at købe. Nu om dage er det blevet til meget mere end blot det at lægge sig ned i sengeekspertens butik.

I dag kan man bestille på internettet og have sengen på prøve i en måneds tid med fortrydelsesret. Hvis ikke du har den mulighed, er det en anden, du skal handle med.

Forskning viser, at dårlig søvn kan have nogle umiddelbare forkerte virkninger på dine hormoner, dine bevægelser og din hjernefunktion. Det er endvidere hos både voksne og børn set, at dette kan medføre vægtforøgelse og øge risikoen for at pådrage sig sygdomme.

Sover du godt, spiser du også mindre, du motionerer bedre, og du bliver i det hele taget til det, forsikringsselskabet vil betragte som ”et bedre liv”.