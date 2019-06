Slotskoncert på Ledreborg Slot

Sjællands flotteste slotspark ved Ledreborg Slot sætter atter engang rammen om årets slotskoncert

De største navne i dansk musik optræder den 17. august, når Ledreborg Slot endnu engang åbner slotsparken for flere tusinde koncertgæster til den årlige slotskoncert.

Tina Dickow, Mads Langer, Caroline Henderson, NOAH og Danmarks Underholdningsorkester er på programmet, og flere af artisterne har allerede udtrykt på sociale medier, at de ser frem til at gæste den legendariske slotskoncert.

Siden 1993 har Danmarks Radio stået for slotskoncerten ved Ledreborg Slot, men i år har koncert-kæden Come2Live overtaget projektet og er klar til at give koncertgæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige. Come2Live agter at bevare meget af det velkendte ved slotskoncerten, men vil samtidig nytænke konceptet, så det også ligger i tråd med de andre Come2Live slotskoncerter, der ligger på Fyn og i Jylland.

Come2Live lægger stor vægt på, at det ikke kun er musikken, der skal imponere. Omgivelserne skal være mindst ligeså mindeværdige og få publikum til at vende tilbage år efter år.

Ledreborg Slot er kendt for sin velholdte og seværdige slotshave, og til slotskoncerten vil netop disse unikke botaniske omgivelser blive fremhævet og være en vigtig del af oplevelsen. Den skønne natur vil ligeledes blive oplyst af adskillige dekorationslamper, når mørket falder på. Med til at binde rammen om Come2Live Slotskoncert er selvfølgelig også det knap 300 år gamle slot, som vil stå som et historisk landemærke og fuldende sceneriet.

Foruden den naturskønne setting vil koncertpladsen blive indrettet med diverse gastronomiske boder, der med garanti vil give anledning til store kulinariske oplevelser. For eksempel kan du i slotsparken møde Restaurant Fasaneriet og Oles Gård.

Restaurant Fasaneriet er ikke bare tætte naboer til Ledreborg Slot, de har også været tætte samarbejdspartnere igennem mange år.

Derfor skal den lokale restaurant selvfølgelig også være en del af årets slotskoncert. Fasaneriet leverer både en lækker picnic-kurv, som koncertgæsterne kan bestille på forhånd, og så får restauranten flere madboder på slotspladsen, hvor der serveres velsmagende retter med alt fra laks til ribbensstegssandwich.

Også det populære økologiske stenovnspizzeria Oles Gård kommer til Come2Live Slotskoncert med sine udsøgte pizzaer, der er populære i hele landet, og som er at finde på langt de fleste af landets største festivaler og udendørsarrangementer. Foruden pizza serverer Oles Gård også gourmet toasts.

Alle produkter fra Oles Gård laves med hjemmedyrkede, økologiske råvarer samt kød fra egne landbrugsdyr – på den måde sikre Oles Gård, at du altid får den bedste kvalitet, som samtidigt skåner miljøet.

Lejre har et mål om at blive den førende økologiske kommune i landet, hvilket går i tråd med Come2Lives fokus på miljø og bæredygtighed, som især er grundlaget for samarbejdet med de leverandører, der udbyder økologiske alternativer. Ud over udvalget af mad- og drikkevarer vil Come2Live også sørge for at der bliver sorteret affald på pladsen samt at alt overskudsmad går til lokale landmænd, som dermed kan fodre deres dyr.

Come2Live Slotskoncert ser frem til en fantastisk dag med god musik og lækker mad i spektakulære omgivelser.