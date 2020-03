Send til din ven. X Artiklen: Skønhedsbranchen har aldrig været større: Her er nogle af dine muligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skønhedsbranchen har aldrig været større: Her er nogle af dine muligheder

Denne artikel er skrevet i samarbejde med de sider, der linkes til. Der vil forekomme sponsoreret indhold i artiklen.

Når det kommer til skønhed, har du aldrig haft så mange muligheder, som du har i dag. Når vi taler om skønhed, handler det om dine muligheder for at ændre, tilføje eller pynte på dit ydre i mange forskellige afskygninger. Det betyder også, at der er opstået nogle helt nye muligheder for dig, og det kan du læse meget mere om i denne artikel. Vi giver dig et overblik over nogle af de tilbud og behandlingstyper, der i dag vinder frem på markedet. På den måde kan du blive inspireret til at forkæle dig selv lidt ekstra eller få foretage en behandling, du altid har drømt om.

Skønhed på abonnement Vi kommer ikke udenom de mange forskellige sider, der i dag tilbyder dig skønhedsprodukter til fordelagtige priser. I dag finder du medlemsklubber hos forskellige online forhandlere, hvor du kan spare en hel masse penge på dine favoritprodukter. Det kan eksempelvis være på makeup, tilbehør til dine rutiner og meget andet. Du kan se mere på cosmes.dk, der tilbyder netop en medlemsklub for dig. Du har også fået mulighed for at modtage en goodiebox hver eneste måned, hvor du får tilsendt en række produkter, du ikke kender til. Du betaler en langt lavere pris end det, der er værdi for i boksen, og på den måde får gode suppleringer hjem til dig.

Vi elsker vores mundpartiNår det kommer til tænder og læber, ser vi en stor stigning i antallet af forskellige operationer og behandlinger. Mange vælger blandt andet at få en invisalign, der er en tandregulering med usynlige skinner. Det kan være grundet skævheder eller mellemrum, at mange vælger dette som den rette løsning. Du vil hurtigt kunne se et flot resultat, hvor din bøjle er helt usynlig.

Samtidig ses der en tendens til, at mange vælger at få kosmetiske behandlinger, der kan give dig større læber. Her anvendes der såkaldt filler, der udvider læberne og giver dem et mere fyldigt look. Filler aftager med tiden, og derfor kan det være en dyrere fornøjelse, da du skal have behandlingen gentaget igen for at holde det vedlige.