Skal sommerhuset være vedligeholdelsesfrit?

Danskerne har varme dage i vente, og mange sommerhusejere er så småt begyndt at glæde sig til at nyde den danske sommer. Flere og flere ser sit snit til at tage sommerhuset i brug i weekender, for at få pusterum fra den travle hverdag. Men udgør sommerhuset i virkeligheden det pusterum, som danskerne forestiller sig?

Når sommerhuset bliver en byrde Forestillingen om weekender og ferier i sommerhuset er hyggelig og afslappende. Sommerhuset forbindes oftest med lange gåture, grillmad og solskindsvejr. I de koldere perioder forbindes det med hygge ved brændeovnen og varm kakao. Når der for alvor bliver tid og vejr til at nyde hyggen i sommerhuset, oplever mange sommerhusejere, at flere ting ved sommerhuset skal fikses, før der rigtigt kan slappes af. Hvert år kommer det bag på mange, hvor meget arbejde og vedligeholdelse huset egentlig kræver. Malerarbejde, reparationer, udskiftning af husets facade og meget mere kan pludselig hobe sig op og stå i vejen for hyggen. Turen til sommerhuset kan derfor virke uoverskuelig, fordi det ikke er den timeout fra hverdagens jag, som man havde forestillet sig. For at mindske byrderne ved sommerhuset er det derfor en god ide, at tænke i vedligeholdelsesfrie baner, når huset skal renoveres.

Modstandsdygtige vinduer Når sommerhuset skal renoveres, er det en stor fordel at vælge de mere vedligeholdelsesfrie løsninger. Skal du skifte vinduerne, kan du få nye vinduer i kvalitet hos JVK Vinduer. Hos JVK Vinduer kan du finde et bredt udvalg af vinduer og døre i forskellige materialer. Alle med 10 års garanti. Som en vedligeholdelsesfri løsning tilbyder de plastvinduer, der ligner de klassiske trævinduer, så det kan være svært at se forskel. Plastvinduerne kan vælges med stor fordel, da de er modstandsdygtige over for det danske klimas vind og kulde. De skal aldrig males, hvilket sparer dig for at bruge den kostbare tid i sommerhuset på et stort stykke vedligeholdelsesarbejde. Samtidig sparer det dig for penge til maling. Hos JVK Vinduer har du mulighed for selv at designe vinduerne eller få hjælp til det, så de passer til husets mål og dine ønsker.