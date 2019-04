Send til din ven. X Artiklen: Skal du til bryllup i 2019? - Kom med dagens bedste indslag til brylluppet med disse sjove ideer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal du til bryllup i 2019? - Kom med dagens bedste indslag til brylluppet med disse sjove ideer

Nu er der ikke mange uger til at bryllupssæsonen for alvor går i gang. Skal du også til bryllup i 2019 og er du stadig i tvivl om hvad du skal lave til dit indslag, hvis du altså skal lave et? - Så kan du her læse om 4 gode ideer til indslag som du kan komme med, som helt sikkert vil være blandt dagens bedste.

Klassikeren: hold din egen tale Er du selv den fødte taler, så kan det bedste indslag til det bryllup du skal deltage i, måske være en tale som du selv har skrevet.

Når du skal holde en tale til et bryllup, så er her nogle gode ideer:

Prøv at holde din tale kortfattet, da der til et bryllup ofte er en stram tidsplan som skal nås.

Fortæl toastmasteren om din tale, så han/hun kan planlægge hvornår dit indslag passer bedst.

Prøv at undgå en alt for ”intern” tale - med det menes der, at der højst sandsynligt sidder en masse mennesker, som måske ikke lige kender bruden eller gommen så godt som du gør, så for at holde talen underholdende for alle, og så forklar i det mindste omkring disse interne indslag, så alle kan være med.

Inddrag både bruden og gommen i din tale, det er begge disse personers dag, og de bedste taler er oftest dem som inkluderer begge parter.

Sjove ideer til indslag, hvor du ikke selv skal tale for meget Er du ikke den fødte taler, så frygt ej, der findes en masse gode ideer til indslag som du kan bruge til at lave et sjovt indslag til brylluppet, uden at du behøver at være den store taler.



Par-testen – hvem kender hinanden bedst Et sjovt indslag som du kan forberede til brylluppet, er en par-test til det nygifte brudepar. Dette er en sjov leg, hvor du og resten af gæsterne til brylluppet lige skal tjekke, hvor godt de egentlig kender hinanden, samt hvor enige de er om de spørgsmål du/I stiller dem. Dette foregår ved at brudeparret skal side på hver sin stol, med ryggen til hinanden. Her vil du så bede dem om at tage deres fodtøj af, og giver det til dem, så begge har en herre sko i den ene hånd og en kvindesko i den anden. Når du så stiller dem spørgsmål, som f.eks. hvem tager oftest opvaskemaskinen, hvem er den klogeste og/eller hvem bestemmer i forholdet, så vil brudeparret skulle svare, ved at løfte enten den ene eller den anden sko op i luften.

Skriv en sang Endnu et godt indslag, hvor du ikke behøver at skulle tale så meget, er ved at skrive en sang. Det er der mange måder hvorpå du kan gøre, du kan skrive den selv, få nogle til at skrive den for dig, eller måske finde en sang, hvor du blot skal indsætte navnene på brudeparret.