Skal du til at starte på drømmestudiet? Her er nogle vigtige ting, som du skal have styr på.

Sponsoreret - 15. maj 2020 kl. 19:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tillykke med, at du er kommet ind på dit drømmestudie. Nu venter der et par sjove, men hårde år i dit liv. Men at være studerende er for mange langt bedre at arbejde. Selvfølgelig er indkomsten bestemt ikke den bedste, men for nogle er det at lære det allerbedste. Du skal starte på studie, og det kræver også, at du får styr på nogle ting. Det ville være frustrerende at dukke op på studiet og så først opdage de ting til sidst. Derfor nævner vi nogle af de vigtige ting her.

Hvordan har din computer det? Det er bestemt sjældent, at nogle køber en ny computer pga. studiet, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt. Det er i hvert fald vigtigt, at du lige tænker på, hvordan din computer har det. Nogle computere skal blot have skiftet batteriet og renset, og så er de gode som nye, mens andre har lidt større problemer. Derfor anbefaler vi, at du får lavet et tjek af din computer, inden du starter på studiet, hvis du mistænker, at den har brug for lidt reparation. Det kan være godt for din computer, og en Mac reparation tager bestemt ikke lang tid.

Skal du cykle? Hvis du flytter tættere ind mod de større byer, kan det være en god idé at have din cykel med eller skaffe en. Det er nemlig utrolig nemt at cykle rundt og så slipper du for at bruge penge på offentlig transport. Men hvis du ikke er cykeltypen, kan du også kigge på, hvor meget et buskort vil koste dig. Det vil nok være billigere, end hvis du skal bruge bussen to gange om dagen – hjem og til studiet. Dette kan også være en god idé at få styr på, inden første dag på studiet.