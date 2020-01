Send til din ven. X Artiklen: Skal du planlægge en firmajulefrokost? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal du planlægge en firmajulefrokost?

Det har flere fordele at planlægge en firmajulefrokost eller en anden firmafest for dine ansatte. Det giver dem muligheden for at opbygge et bedre fællesskab, der kan smitte af på stemningen og sammenholdet på arbejdspladsen. Desuden viser du med sådan en fest, at du værdsætter dine ansatte. Men hvordan planlægger du lige sådan en fest?

Den generelle planlægning Før du begynder at vælge feststed, mad m.m., skal du beslutte dig for hvilken slags fest, det skal være. Der er nemlig flere muligheder, for det kan både være en fest, hvor der skal nydes en stille og rolig, lækker middag, men det kan også være en fest, hvor der bliver lagt op til musik og dans hele natten.

Find den rette festlokalitet Når først du har en bedre idé om, hvordan festen skal være, kan du gå i gang med at finde den rette lokalitet for festen. Du kan holde en firmajulefrokost på f.eks. et hotel. Oveni det kan du lave en aftale med et diskotek eller en bar, hvor festen kan køre videre senere på aftenen og ud på natten, hvis der bliver brug for det. Til denne slags arrangementer kan du godt få brug for sikkerhedsvagter eller dørmænd, så det skal du også have fundet.