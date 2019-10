Send til din ven. X Artiklen: Skal du på ferie til efteråret? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal du på ferie til efteråret?

Vi er nået det tidspunkt på året, hvor en kold vind blæser alle steder. Temperaturerne er faldet mange grader, og regnen står ned flere dage i træk. Det er i situationer som disse, at man kan blive glad for at have booket en ferie til efteråret.

Det grå vejr Det er ikke mange uger siden, at varmen lå som en dyne over Danmark. Solen skinnede, og det behageligste sted at opholde sig var tæt på afkølende vand. Disse tider er bestemt ovre. I dag hopper man kun i vandet, hvis man er typen, som bader hele året rundt, og nyder det kolde gys. Bladene er så småt begyndt at skifte farve. Det kommer til at se smukt ud med de røde, orange og gule blade, og dette er heldigt, da vejret ellers bare er gråt i gråt. Når det danske vejr viser sig fra denne side, kan man få lyst til at rejse ned til et land, hvor der stadig er sol og varme. Dette er der mange muligheder for, men der er nogle praktiske ting, som skal overvejes.

Hvad med vores bil? Én af de praktiske ting, som det er en god idé at få styr på, hvis man skal på ferie, er hvad der skal ske med bilen, mens man er på ferie. Det er nemlig ikke altid lige let at finde en billig lufthavnsparkering. Bor du på sjælland, men skal flyve fra Billund lufthavn, vil du sandsynligvis helst tage bilen. Her kan du med fordel bruge Parkos til at finde en billig lufthavnsparkering. På Parkos kan du nemlig sammenligne priserne for parkering i forskellige lufthavne. Parkos lufthavnsparkeringhjælper dig med at finde det tilbud, som passer bedst til dig.

En bil på ferien Inden du kommer til udlandet, er det en god idé at overveje, om du skal leje en bil på ferien. Det gælder nemlig for de fleste feriedestinationer, at det sted du ankommer til har meget at byde på. Dog er der sandsynligvis også mange oplevelser, som kan være gode at prøve af i de omkringliggende byer. Derfor kan det være fedt at leje en bil, mens du er afsted.