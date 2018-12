Skal du holde nytårsfesten i år? 5 hurtige tips til at planlægge en fed nytårsaften

Nytårsaften er årets største fest. Der er ofte store forventninger. At arrangere en perfekt nytårsfest kan være en presset opgave, fordi julefesterne knap nok er slut. Vi giver dig her 5 hurtige tips til at få din fest til at blive den fedeste fest. Kodeordene er at være forberedt i tide og tænke smart, så planlæg allerede før julen.

Det er let at være gæst til nytårsaften, men som vært kan det være en stor uoverskuelig opgave at planlægge en fest efter julens strabadser. Fortvivl dog ikke. Med et par huskeregler får du hurtigt styr på det vigtigste såsom mad, pynt og budget. Så har du mere overskud til at fokusere på at skabe den helt særlige stemning til din nytårsaften. Nytårsmenuen skal sidde i skabet. Det er et højdepunkt for enhver nytårsfest. Gør planlægningen langt nemmere for dig selv ved at bestille mad udefra. Hos nemlig.com kan du finde en festlig nytårsmenu til både de små og store medlemmer af familien.

Tip 1: Find et sted, hvor der er plads til alle

Holder festen hjemme hos dig selv? Så start med at vurdere, hvor mange du har plads til, og først derefter skal du invitere dine gæster. Folk kommer hinanden ved, men ingen gæster skal sidde fastklemt. Invitér da færre gæster til maden og flere til festen senere. Du kan også omarrangere din stue eller alternativt holde festen hos en af dine venner fra gæstelisten, hvis du allerede nu kan se, at I bliver for mange.

· Hold festen i et hus eller en lejlighed med god plads

· Du skal helst have et køkken, hvor der er rigeligt med service, glas og tallerkner.

Tip 2: Spar tid og penge – bestil maden udefra

Nytårsmaden er det centrale element til en succesfuld aften. Du kan vælge at stå for det hele selv, men specielt her kan du virkelig spare tid til at fokusere på at skabe en hyggelig aften. Der er i dag et bredt udvalg af virksomheder, som leverer alt fra drikkevarer, hele menuer ned til lækre forretter til nytår. Har du behov for lidt inspiration til dine lækre forretter til nytår, så har nemlig.com en masse lækre opskrifter og økologiske råvarer, du nemt kan bestille.

Læg et budget, inden du lægger dig fast på en menu. Så du ved, hvor meget I har til hver enkelt del af festen, og køb udefra, hvor det giver mest mening.

Her er listen:

- Appetizere til dronningens nytårstale

- Forret og mellemretter

- Hovedret med tilbehør

- Drikkevarer til under og efter middagen

- Dessert, frugt, eventuelt ost

- Kransekage og champagne

- Kaffe og eventuelt natmad

Tip 3: Få gæsterne til at bidrage med drikkevarer

Lad være med at stå for det hele selv. Hvis du har brug for hjælp, så bed gæsterne om assistance. Drikkevarer kan være en dyr omgang. Det er altid svært at vide, hvor meget folk drikker, og hvad de foretrækker. Derfor kan du bede hver gæst om at tage en flaske med. Med gæsternes ekstra flasker, så får I en imponerende minibar. Og gæsterne vil også føle, at de har bidraget. Win/win.

- Bed hver gæst om at tage en flaske med

Tip 4: Gør festen til noget særligt – forbered festen sammen

Gør dagen til noget særligt og hyggeligt. Start festen tidligt og invitér få udvalgte gæster i god tid, så kan I sammen forberede borddækningen og nytårspynten. De kan også være med til at forberede drikkevarerne. I kan f.eks. opstille en bar, hvor I kan lave isterninger, putte øl og vand på køl, etc.

- Invitér et par af gæsterne til at hjælpe med at starte festen tidligt

Tip 5: Hav en selskabsleg klar, så gør gæsterne resten af arbejdet.

Beslut dig for en selskabsleg, der skal strække sig i løbet af hele aftenen. Stemningen bliver i top, hvis I har noget at samles om. Gem f.eks. papirlapper under tallerknerne, hvor der står en huslig eller social opgave beskrevet, som de skal udføre i løbet af aftenen.

- Giv hver gæst en bestemt opgave i løbet af festen

Vi håber, at du kan bruge ovenstående tips. Godt nytår!