Skal du bruge en god og billig gartner?

Det er forår og naturen eksploderer! Det gør den sandsynligvis også i din have og det er både godt og skidt. Det er godt at foråret endelig er her og træer, buske og blomster er sprunget ud i et flot farveflor. Det er skidt, at ukrudtet, hækken og græsplænen gror, og nogle buske og træer er blevet alt for store.

Hvis du selv er havemand/havekone og elsker at nusse rundt i haven og få jord under neglene, så er det bare med at komme i gang – der vil være rigeligt at se til i de næste 5-6 måneder. Hvis du derimod ikke har lysten, tiden eller måske evnerne til havearbejde – ja, så har du et problem. En have skal holdes uanset om man har tid, lyst eller evner og det løber op i meget arbejde på en sommersæson. Måske kan man få noget af sin familie til at hjælpe men det bliver de helt sikkert trætte af, efter et stykke tid. Det samme gælder naboen og vennerne.