Send til din ven. X Artiklen: Skal din virksomhed have ny IT-hardware? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal din virksomhed have ny IT-hardware?

Alle virksomheder i den moderne verden arbejder digitalt, med computere, mailsystem og servere, som fylder mere og mere i dagligdagen, både på arbejdspladsen men også i hjemmet. Med en gammel, langsom og slidt computer kan det hurtigt være en lang kamp, hvis man er påkrævet nye programmer, opdateringer eller blot de daglige opgaver bliver besværligere, end de havde behøvet.

Med en opgradering af IT-hardwaren på arbejdspladsen, kan man undgå disse irritationsfaktorer og man kan nemt løse sine opgaver, uden at konstant rende ned til IT-medarbejderen for at få hjælp.

Stationær eller bærbar Det første spørgsmål man skal stille sig selv, når man skal investere i ny hardware til sin virksomhed, er hvorvidt om man ønsker bærbare computere eller stationære. Bærbare computere har den åbenlyse fordel, modsætningen til stationære. at man kan tage dem med rundt omkring på arbejdspladsen. Hvis man har et møde, hvor man skal bruge dokumenter på computeren eller bruge en PowerPoint præsentation til mødet, kan man dermed bruge sine bærbare computer. Udover dette kan man naturligvis også medbringe sin computer med hjem, hvis man skal arbejde hjemmefra. Lenovo computere producerer både stationære og bærbare computere, som er typisk brugt på arbejdspladser.

Server som passer til din virksomhed Med fokus på servere og storage kan det være uoverskueligt at vide, hvilken server som vil være det rigtige valg for virksomheden. Det kan være svært at vide hvor meget plads man skal bruge samt hvor stor ydeevne man har behov for, hvis man vel og mærket har en begrænset viden inden for dette emne.

Lenovo har udviklet mange og alsidige muligheder for brug af deres servere og opbevaringssystemer, som er i lige så høj kvalitet, som deres Lenovo computere. Det brede udvalg medfører, at man let kan opgradere og tilpasse sine servere efterfølgende, da man nemt kan øge pladskapaciteten og ydeevne, hvis den nuværende ikke er tilstrækkelig. På denne måde kan nemt få opfyldt sine behov og løbende tilpasse dem, så virksomheden er klar til alverdens udfordringer.