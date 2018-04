Skab rammerne for det næste event

Det er ofte et ret stort højdepunkt, når man i virksomheden holder den store, årlige sommerfest. Det er en fest, som måske bliver husket lang tid frem i tiden, men det kan også sagtens ende med at blive en kedelig omgang. Derfor skal man selvfølgelig skabe de bedste muligheder for den første variant. Spørgsmålet er så, hvordan man laver den optimale fest, hvor alle er glade, og hvor man samtidig holder fast i det værdisæt, man har i virksomheden. Der er næppe kun ét godt svar herpå, men der er alligevel nogle formler, man kan gå efter, hvis man vil have gode chancer for at lykkes rigtig godt.

Få hjælp udefra

Det første gode råd er at få professionel hjælp udefra til at arrangere festen. Selvom man måske inderst inde har et ønske om at klare tingene selv, så er det bare ofte en alt for stor mundfuld, hvis man skal arrangere en fest til en stor virksomhed. Derfor er det en fordel at få en masse hjælp fra et bureau, eksempelvis PB Action, som kender alt til den slags udfordringer.

De har prøvet det før, og de kan stå til rådighed, når du selv kommer til kort. Start med et indledende møde, hvor du fortæller om dine idéer og ønsker til festen. Herefter vil du måske få noget retur, som du så kan forholde dig til og måske rette yderligere til, hvis du vil have lavet noget om. Det er vigtigt at sige, at det stadig er dig, som skal holde festen, og derfor er det også dig, som skal sætte dagsordenen for indholdet. Bureauet hjælper dig bare med alt det, du ikke selv vil stå for, så du selv kan slappe mere af. Det er win win.