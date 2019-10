Send til din ven. X Artiklen: Skab mere plads i din økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skab mere plads i din økonomi

Vi vil komme med et par tricks til, hvordan du kan undgå at have et overforbrug hver måned, så du kan få overskud i dit liv og din økonomi. Det kan nemlig være svært at få sin indkomst til at gå op med sit forbrug, hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på, så du ikke ender med et alt for stort overtræk på din konto.

Lav en madplan Det lyder ikke af særlig meget, men det kan faktisk spare dig for rigtig mange penge om måneden, hvis du laver en madplan. Lav en madplan for en halv eller en hel uge, da det så er bestemt, hvad du skal have at spise i den uge. Du kan lave en plan om søndagen og købe det hele ind, så du er klar til en ny uge. Det betyder nemlig, at du ikke skal købe mere ind i den uge, da du allerede har fyldt køleskabet. På den måde undgår du at blive fristet til at købe ting, som du måske ikke har brug eller måske allerede har i køkkenskabene. Efter de første par uger vil du allerede opdage en stor fremgang i økonomien, hvis bare du følger indkøbslisten til punkt og prikke.

Saml dine lån Du har måske været så presset i en måned eller måske flere, at du har været nødsaget til at optage et quicklån. Hvis du har optaget flere quicklån, kan det være en god idé at få et samlelån. Med et samlelån frigiver banken nemlig dine quicklån, så de kan blive samlet ét sted. Dette vil skabe lidt mere plads i økonomien og ikke mindst i dine tanker, da du så ikke skal afbetale flere steder, men derimod kun ét sted. Du undgår derfor også at skulle betale renter flere steder, hvilket er hovedformålet med et samlelån.