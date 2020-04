Sjælland eller Jylland: Kampen om det danske mesterskab

Ser man på situationen i Danmark lige nu, står FC Midtjylland med en ret stor fordel. Midtjyderne kører lige nu på en høj klinge, og vandt således endnu et opgør i denne weekend mod Randers FC. Dette resultat har gjort, at midtjyderne lige nu ligger med et forspring på 12 point ned til FCK. De ligger altså dermed med 62 point i ligaen hvor FCK ligger med 50 point. Således er midtjyderne favoritter i mesterskabet. Er du interesseret i at se bookmakernes favoritter, kan du her læse om bet365 velkomstbonus .

Det, som FCK skal håbe på i slutningen af ligaen, er at klubberne snart går ind i slutspillet. Superligaen har jo som bekendt få ny form, der medfører at om ganske få uger, går klubberne ind i slutspillet.

Hvordan fungerer slutspillet?

Slutspillet er jo et ny ting i dansk fodbold - relativ ny. Det er med inspiration fra hollandsk fodbold, at det danske system blev lavet om for nogle år siden. Det vil altså sige, at dette system er relativt nyt og kan afgøre superligaen.

Der kommer til at ske det, at Superligaens 14 hold deles i henholdsvis nedrykningsslutsspil og mesterskabsslutspil. De klubber, der ligger blandt de otte nederste hold når deadline kommer, kommer i førstnævnte slutspil. De 6 bedste klubber kommer dermed i slutspil med hinanden og skal spille om de sjove positioner i ligaen.

Her når klubberne at spille mod hinanden af flere omgange, og derfor kan FCK håbe på, at de kan få vendt den dårlige form og i stedet få taget nogle vigtige point fra midtjyderne.

Når mesterskabet skal kåres, bliver det uanset hvad med spænding. Det er det, som slutspillet har bragt til ligaen, nemlig en masse spænding. Som det ser ud lige nu, er top 6 klubberne FC Midtjylland, FCK, AGF, Brøndby, FC Nordsjælland og AaB.