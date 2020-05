Send til din ven. X Artiklen: Simple ting, du kan gøre, for at hjælpe Jorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Simple ting, du kan gøre, for at hjælpe Jorden

I den seneste tid har corona-pandemien være med til at sætte fokus på mange vigtige emner, og ét af dem er forurening. Med hjælp af blandt andet satellitbilleder har hele verden kunne følge med i, hvordan luftforurening er faldet helt enormt, og flere byer rapporterer om, at vilde dyr igen gør indtog på områder, hvor man ikke har set dem i mange, mange år.



Men snart vil livet stille vende tilbage til, hvad det var før, og vi må derfor ikke glemme de mange ting, man kan gøre i hverdagen for at hjælpe jorden med at blive et sundere sted for os alle sammen.

Brug mindre kemikalier – til rengøring og til din krop Rengøring og desinfektion af vores miljø er blevet en vigtig del af vores hverdag, eftersom regeringer og borgere vil hjælpe til med at mindske smittefaren. Men – det betyder ikke, at du behøver at bruge hvad som helst! Det er vigtigt, at du sætter dig ind i metoder, hvorpå du kan holde dine omgivelser rene, men uden at bruge rengøringsmidler, der kan være gifte for dig, dine omgivelser og naturen. Hvis du har brug for at bruge kemiske rengøringsmidler, skal du sikre dig, at du skiller dig af med dem på forsvarlig vis.



Det samme gælder naturligvis også for de produkter, som du bruger på din krop. I dag er der mange naturlige alternativer til makeup, skønhedsprodukter eller endda tilskud, der skal være med til at booste dig og dit immunforsvar. CBD Olie er blevet populært i denne tid, da det aktiverer kroppens naturlige forsvar, men også hjælper på stress.



Tænk over, hvordan du bruger vand

Vand er en af verdens mest dyrebare ressourcer og er ikke kun essentielt for at kunne vaske hænder og modvirke coronasmitten, men også for mange menneskers overlevelse. Derfor bør du tænke over, at der faktisk er mange situationer i løbet af dagen, hvor du bruger unødvendigt store mængder af vand. Det kan blandt andet være, at du lader vandet løber, mens du tager opvasken, eller når du børster tænder.



Hvis du vil være ekstra sparsom, er der flere initiativer lige nu, der kan hjælpe folk i hjemmet med at opsamle vand fra fx dit brusebad, der ellers ville være gået til spilde, og så bruge det på et senere tidspunkt til at skylle ud i toilettet. Du kan også melde dig til en lokal organisation, der identificerer kilder til vandforurening, og som går ud til søer eller lignende for at rengøre dem.