Sikker IT skal være som at lukke op for vandet

Danmark har mange små og mellemstore virksomheder, og bredt set har man indset vigtigheden af såvel mobilitet som det at anvende digitale samarbejdsværktøjer. Det kræver imidlertid et solidt fundament af IT-sikkerhed, for de IT-kriminelle går ikke kun efter de store fisk. Men løsningen er enkel – den hedder cloud og kommer ud af væggen.

I medierne er vi flere gange blevet præsenteret for nyheden om, hvorledes store danske virksomheder er blevet slået tilbage til start, fordi de er blevet hacket. Men det er ikke kun noget, der rammer de store, hvoraf containergiganten Mærsk samt producenten af høreapparater William Demant blot er et par eksempler. Hackerne står også på lur uden for de små og mellemstore virksomheders hoveddør, hvor de tålmodigt venter, indtil de finder selv den mindste sprække at smutte igennem. Sikkerhedstruslen er ikke bare konstant, men stigende, og der er tale om et våbenkapløb, som ikke har nogen udsigt til at stoppe. Derfor skal alle virksomheder være på vagt.

”Et kvalificeret gæt siger, at 30 pct. af alle computere i danske virksomheder ikke er beskyttet mod den angrebssoftware vi kender i dag, og hackerne udvikler jo hele tiden ny software, så risikoen bliver blot større”. Det siger Martin Lundsgaard, der er teknisk direktør i virksomheden timengo som lever af at sælge cloud baserede løsninger til netop små og mellemstore virksomheder. Han føjer til, at især under Corona krisen har hackerne kronede dage. Den medfører nemlig, at langt hovedparten af den danske arbejdsstyrke arbejder hjemmefra, og efter hans vurdering betyder det, at antallet af mulige angrebspunkter er mangedoblet.

Sikkerhed skal være integreret ”Den gode nyhed er, at virksomhederne nu for alvor lærer mulighederne i de digitale samarbejdsformer at kende. Til gengæld er den dårlige nyhed, at når medarbejderne rykker arbejdspladsen hjem og kommer uden for virksomhedens firewall, er der risiko for, at sikkerheden i endnu højere grad kompromitteres. Den udfordring kan løses, men i dag handler optimal beskyttelse om meget mere end blot at klistre ekstra sikkerhedsprodukter oven på IT-installationen. Det er ikke en gennemskuelig løsning, for hvordan snakker de enkelte produkter sammen, og hvad opstår der pludselig af udækkede sikkerhedshuller. Derfor skal sikkerhed være en integreret del af løsningen”, siger Martin Lundsgaard.





Danmark er i høj grad et Microsoft land, og Office 365 er særdeles udbredt. Derfor har mange virksomheder i denne Corona tid taget samarbejdsapplikationen Teams til sig, da den blandt andet rummer et værktøj til videokommunikation, tidligere kendt som Skype Business. Microsoft ligger ikke på den lade side, og har – netop på baggrund af Corona krisen – trykket speederen i bund, både når det gælder ny funktionalitet, og når det gælder integration af sikkerhed i denne cloud baserede platform, som Martin Lundsgaard kalder for verdens største driftsfællesskab og forsikringsordning. Samarbejde og sikkerhed er nemlig to af de store mantraer for virksomhederne i fremtiden.

Cloud er demokratisering af IT ”Microsoft anvender 1 mia. dollars om året alene på cybersikkerhed. Derfor er de naturligvis stærke på sikkerhedsområdet, blandt andet fordi platformens udbredelse gør det muligt hurtigt og effektivt at informere om potentielle sikkerhedstrusler samt lukke sikkerhedshuller.

Nok så væsentlig er det endvidere, at man kan sige, der er tale om en demokratisering af anvendelsen af IT, da cloud konceptet gør den samme løsning tilgængelig for alle lige fra de største koncerner til enkeltmandsvirksomheden, der driver en webshop, men som er mindst lige så afhængig af en funktionel og sikker løsning”, siger Martin Lundsgaard.

Samtidig betyder cloud konceptet, at IT kan forbruges ganske som vand, varme eller strøm der kommer ud ad væggen og, at der kan skrues op eller ned og derfor afregnes efter behov. Martin Lundsgaard har således noteret sig, at flere og flere virksomheder beslutter sig for at købe sig til såvel infrastruktur som sikkerhed således, at man internt kan koncentrere sig om de kerneopgaver, der tilfører forretningsmæssig værdi. Han er sikker på, at den erkendelse vil forplante sig blandt netværket af små og mellemstore virksomheder, og gøre det klart, at det skulle man have gjort for længe siden. En samarbejdsmæssig og sikkerhedsmæssig revolution er sat i gang.

Det skal gøres rigtigt Danske virksomheder investerer milliarder af kroner i IT-sikkerhed. Men desværre er udnyttelsesgraden ofte ganske begrænset. Så selv om en cloud baseret løsning så at sige kommer ud af væggen, er der stadig behov for assistance til den grundlæggende opsætning.

timengo ­hjælper små samt mellemstore virksomheder, og et vigtigt element heri er opsætning samt udnyttelse af den indbyggede sikkerhed. I gennemsnit tager det næsten 100 dage før et angreb i en virksomheds netværk op­dages, hvilket kan være katastrofalt. Det bedste sikkerhedsværktøj er at basere sin IT-strategi på f.eks. Microsoft Cloud og Office 365, der tilbyder sikkerhed i realtid alle døgnets timer – men det skal sættes rigtigt op.