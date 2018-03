Send blomster og send glæde – bogstaveligt talt

Blomsterlevering er ved at vinde indpas, fordi det er en nem og praktisk måde at købe og sende blomster på. Så næste gang du køber blomster og får dem bragt ud til en du har kær, påvirker du dem måske på flere måder, end du umiddelbart tror. Neden for kan du læse mere om, hvordan blomster påvirker vores hjerner.

Men det er ikke kun glæden ved at få, der er på spil her. Undersøgelser viser nemlig, at blomster udløser kemikalier i hjernen, som giver dig en følelse af lykke. Så da hippierne gik rundt og råbte ”flower power”, var der faktisk noget om snakken.

Send blomster og send glæde. Det lyder som en reklame for en blomsterbutik, men der er faktisk noget om denne talemåde. Vi har alle sammen set det på et eller andet tidspunkt. En person modtager en blomsterbuket, og i samme sekund lyser deres ansigt op af glæde og lykke.

Skarpe farver signalerede næring til vores jæger-samlerforfædre og ved at kigge efter de forskelligfarvede blomster, kunne de balancere deres kost. De gjorde det ikke, fordi de vidste alt om de forskellige blomsters næringsstoffer. De gjorde det, fordi det udløste dopamin, og fordi de godt kunne lide følelsen af dopamin, der strømmede gennem hjernen. I dag får blomsternes farver og forskellighed os til at opleve glæde, og de fanger stadig vores opmærksomhed, selv om vi får vores mad andetsteds fra.

Normalt bliver dopamin udløst, når vi forventer en belønning. Før i tiden var blomster et kæmpe signal på belønning, fordi blomster betød, at vinteren var ovre, og at det nu blev nemmere at finde mad. I dag er det forholdsvist nemt at finde mad – i hvert fald i de fleste steder i verdenen – så vi forbinder ikke længere blomster med mad. Men når en blomst springer ud, udløser den en reaktion i os, fordi vi ubevidst stadig forbinder blomster med, at der snart sker noget særligt. Det er denne forventning, som udløser dopaminen.

Blomster udløser oxytocin

Oxytocin er det hormon, som gør, at vi kan knytte bånd til andre. Oxytocin skaber en følelse af at høre til og af tillid, hvad enten det er i forbindelse med romantisk kærlighed, tilknytning mellem barn og mor og far eller gruppesolidaritet. Vi ved alle sammen godt, hvor svært det er at finde denne følelse, og hvor ondt det gør, når vi mister den. Derfor er vi også så ivrige efter at fremskynde den, og her kan blomster hjælpe.

Tro det eller ej, men blomster fremskynder faktisk social tillid. Blomster fortæller nemlig, at nogen gerne vil et forhold, hvad enten det er platonisk eller kærligt. Derudover fortæller blomster en historie om skrøbelighed. Vi ser blomsterne, mens de er i live og smukke, og vi ser blomsterne, når de visner og dør.

Det minder os om, hvor vigtigt omsorg er for livet. Forhold kan være lige så skrøbelige som blomster, og den omsorg, vi giver blomsterne, minder os om, at vi også skal være omsorgsfulde i vores relationer med hinanden.