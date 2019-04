Send til din ven. X Artiklen: Seks gode råd. Sådan bliver din bolig klar til salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks gode råd. Sådan bliver din bolig klar til salg

Sæsonen for bolighandel er officielt skudt i gang, og for at korte liggetiden, er der en hel du selv kan gøre. Vi har samlet 6-tips som du kan gå i gang med lige nu inden du får lavet din ejendomsvurdering.

1. Oprydning - Ryd grundigt op Et af de første steder man kan, og bør gøre en stor indsats, er ved oprydning af hele huset. Ved åbent hus arrangementer er det især vigtigt, at huset vises fra sin bedste side, så de potentielle købere får et godt førstehåndsindtryk. Sørg for at rydde op på værelserne, gem gerne vasketøjet væk, red sengene og få luftet godt ud. Et af de steder der oftest kræver en god omgang oprydning er kælderen, loftet eller skuret. Her kan det være nødvendigt med et par ture til genbrugspladsen, have derfor en trailer til rådighed.

2. Belysning - Lys huset op Belysning er et andet punkt der kan vægte højt. De rum der ikke bliver lyst op af solen skal have belysning, sørg derfor for at alle pærerne virker og lyser rummene godt op. Her kan det eksempelvis være bryggerset, der kræver at blive lyst op. Sorte vægge kan medvirke til, at værelserne ser mindre og mørkere ud, derfor kan det være en god idé, at male de sorte og mørke værelser med lysere farver.

3. Vinduerne - Vask vinduer og ryd op i haven Hvis huset har store vinduer kan det være en idé at vaske disse, og sørge for, hvad end der er på den anden side fremstår pænt og nydeligt. Det kan være havemøblerne skal stilles op, græsset skal slås eller hækkene skal have en kærlig hånd, lad de potentielle købere forestille sig, at det er deres egen have. Fjern eventuelle gardiner og lad solens varme stråler skinne ind, dette vil samtidig hjælpe på belysningen af værelserne.

4. Luft ud - Væk med røg og madlugt Sørg for at huset er luftet godt ud, især hvis der lugter af cigaretter eller mad. Det er ikke alle der er lige begejstrede for cigaretrøg, og det kan være med til at skræmme de besøgende købere væk. Det samme er gældende for madlugt, det er ikke alle der er lige entusiastiske for eksempelvis krydret og stærkt duftende madretter. Har du svært ved at komme af med de forskellige lugte kan et trick være, at gøre brug af duftpinde der er ved at komme på mode igen. Der findes et bredt udvalg af disse, dog anbefaler vi, grundet folks forskellige præferencer, at man vælger en duft, der er lidt neutral, men stadig udskiller en frisk duft.

5. Vis huset frem - Kaffe på kanden Vis de nye ejere hvordan huset kan indrettes, for kun du ved, hvordan hjørner og skarpe kanter kan udnyttes, uden at det roder for meget. Stil planterne frem og støv dem af, hvis nødvendigt. Vis fordelene frem ved huset, hvordan kan børneværelserne eller badeværelset udnyttes mest muligt? Vis dine smarte løsninger frem. Køkken-alrummet er oftest boligens omdrejningspunkt, her kan der stilles et par blomster og magasiner på bordet, og frisk kaffe på kanden for mægleren at tilbyde de potentielle købere. Det kan løsne de besøgende op og kan medvirke til, at de føler sig lidt mere afslappede.