Salgsboom: Sommerhuspriserne stiger på Sjælland

Traditionen tro er det typisk efter påsken, at sommerhushandlerne tager til, og som det oftest står til på boligmarkedet, som øvrige markeder, stiger udbudsprisen i takt med en stigende efterspørgsel. Det samme kan siges om markedet for sommerhuse, der i øjeblikket oplever de seneste par års højeste udbudspriser.

Gennemsnitsprisen for et sommerhus i Danmark lyder på næsten 1,5 millioner kroner, hvor den blot for 2 år siden, lå på ca. 1,4 mio. kr. Der er væsentligt forskel på prisen, alt efter hvor i landet man beslutter sig for at købe sommerhus, eksempelvis skal man i Hovedstadsområdet af med cirka 2,2 mio. kr. Vælger man dog, at køre lidt længere i mod Sjælland, kan man skære en million kroner af prisen, og få et sommerhus til godt og vel under 1,2 mio. kr.